Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2023: Dương Tử chi rất nhiều tiền cho việc trang điểm, giá trị thương mại của Ngô Lỗi khá cao?

2. Triệu Lộ Tư gần đây đã nỗ lực trong lĩnh vực tài nguyên thời trang và ekip đã chủ động liên hệ với một số tên tuổi lớn.

1. Phạm Thừa Thừa đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim có sự tham gia của Dương Tử , đặc biệt sau khi hiệu quả sau phát sóng của 3 diễn viên nam của Trường Tương Tư tốt, ekip đang chuẩn bị cho bộ phim sắp lên sóng.

4. Trần Đô Linh có thể tự mình làm son môi thủ công, sau đó gói làm quà tặng cho bạn b.

3. Nhậm Mẫn không từ bỏ con đường cổ trang và nguồn lực tiếp theo vẫn chưa bị cắt đứt nên sẽ không dừng lại ở đó.

5. Dương Tử đã chi rất nhiều tiền cho việc trang điểm và nỗ lực nhận được các đại ngôn

6. Nghê Ni sẽ hợp tác với Lý Hiện trong bộ phim truyền hình đô thị câó S+ (phim đầu tư lớn), Lý Hiện sẽ nhận nhị phiên sau Nghê Ni.

7. Các chương trình tạp kỹ của Nguỵ Đại Huân thực sự không giúp ích gì nhiều cho anh ấy, dù là trước hay sau khi anh ấy nổi tiếng, nếu một diễn viên muốn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn và phát triển tốt thì anh ấy vẫn phải dựa vào tác phẩm của mình.

8. Khom Lưng do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính vốn đã được chuẩn bị ra mắt, nhưng kết quả là chuyện trốn thuế của Tống Tổ Nhi xảy ra, đoàn làm phim vẫn chưa bỏ cuộc và đang cật lực cắt bỏ đáng kể các cảnh quay của nữ chính, hy vọng rằng nó sẽ vượt qua vòng kiểm duyệt. xem xét và phát sóng. Lấy lại một ít tiền là ý kiến ​​hay.

9. Nhân viên của Cảnh Điềm bây giờ cũng hết lòng vì cô, lý do chính là cô quả thực là một trong số rất ít người trả lương cao và quan tâm nnhn viên.

10. Mặc dù Ngô Lỗi không phải là người có lưu lượng truy cập cao, chưa đột phá về điện ảnh nhưng giá trị thương mại của anh khá cao.

11. Sau khi Vu Thích trở nên nổi tiếng, có 2 đoàn đội tiểu hoa 95 đã liên hệ và bày tỏ ý định hợp tác.

12. Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi không có ý định quảng bá phim cùng nhau.

13. Việc Triệu Lệ Dĩnh hẹn gặp Trần Khả Tân chỉ là để bàn bạc về việc hợp tác trong các dự án mới, đồng thời cô cũng muốn nhân cơ hội này để công khai với bên ngoài.

14. Tài nguyên cổ trang của Thành Nghị rất tốt.

15. Là một nam sinh báo giá diễn phim thích hợp với chi phí, Lưu Vũ Ninh có rất nhiều nguồn lực tìm anh ấy, anh không bị mất lưu lượng truy cập và có nhiều cơ hội tiếp xúc tài nguyên.