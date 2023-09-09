Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2023: Ngu Thư Hân hối hận khi đóng phim cùng Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau nhưng chỉ là đồng nghiệp?

Sao quốc tế 09/09/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mỗi quý Dịch Dương Thiên Tỉ lại rà soát lại thuế của mình 1 lần, ở phương diện này cậu ấy cực kỳ cẩn thận. Bộ phim cậu ấy hợp tác cùng Thư Kỳ cậu ấy phiên 1.

2. Sau khi nổi tiếng thì Vương Nhất Bác đã đàm phán lại tỷ lệ ăn chia với công ty, trước kia công ty lấy phần lớn, hiện tại phần lớn thuộc về cậu ấy, công ty chỉ lấy 1 phần nhỏ.

3. Chuyện của Tống Tổ Nhi có ảnh hưởng không lớn tới Lưu Vũ Ninh, dù sao có rất nhiều tài nguyên tìm đến cửa hợp tác cùng cậu ấy.

4. Tuy Nghê Ny không hút nhiều người hâm mộ nhưng địa vị lại rất cao, các tài nguyên tiếp cận đều là cao cấp. Cô ấy còn khá thoải mái trong việc chọn phim để đóng.

5. Đoàn đội Ngu Thư Hân rất quan tâm đến từng khung hình của cô ấy, nhưng vấn đề nhan sắc của cô ấy khá phổ thông, rất dễ bị người xinh đẹp lấn át. "Vân Chi Vũ" có nhiều vấn đề nhạy cảm, có nguy cơ bị gỡ bất cứ lúc nào. Hiện tại nữ diễn viên rất hối hận vì đã nhận bộ này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2023: Ngu Thư Hân hối hận khi đóng phim cùng Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau nhưng chỉ là đồng nghiệp? - Ảnh 1

6. Trần Mục Trì có cơ hội hợp tác với đạo diễn Lý An, có điều cậu ấy chỉ có thể nhận vai phụ.

7. Trần Đô Linh và Hầu Minh Hạo giằng co phiên vị bất thành, hiện đoàn làm phim "Bạch Trạch Lệnh" đã muốn đổi thành Hầu Minh Hạo hợp tác cùng Lư Dục Hiểu.

8. Dương Tử và 3 nam chính trong Trường Tương Tư chưa có kế hoạch tái hợp trong thời điểm hiện tại. 

9. Trương Tuyết Nghênh đang tìm cách tiếp cận kịch bản "Hoán Vũ" do Tống Tổ Nhi để lại, tuy nhiên cơ hội của cô ấy không lớn.

10. Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau trên trường quay, nhưng mối quan hệ của họ chỉ là chị em, không có gì mơ hồ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2023: Ngu Thư Hân hối hận khi đóng phim cùng Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau nhưng chỉ là đồng nghiệp? - Ảnh 2

11. Trần Vỹ Đình bận quay một bộ phim truyền hình mới. là bộ phim truyền hình về cảnh sát và xã hội đen do Goose Factory sản xuất. Bộ phim này do Goose Factory và Hong Kong Capital đồng sản xuất nên sẽ có rất nhiều cảnh quay Hồng Kông. 

12. Gia đình Tống Tổ Nhi nhúng tay vào công việc, cách đối xử mà studio dành cho nhân viên cũng rất cẩu thả. 

13. Ngô Lỗi rất độc lập, mẹ và chị gái cũng hiểu chuyện nên sự vận hành của anh suôn sẻ hơn các Studio khác có gia đình tham gia.

14. Trương Tụng Văn chọn kịch bản chứ không chọn đối tác, thậm chí còn sẵn sàng hợp tác với các hậu bối trẻ. 

15. Điền Hi Vi là người rất tham vọng, hiện cô chưa có bạn trai và đang tập trung vào sự nghiệp. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2023: Dương Dương là nghệ sĩ dẫn đầu để nhận các dự án lớn, thường xuyên gặp bạn gái Vương Sở Nhiên trong đoàn phim?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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