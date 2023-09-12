Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'?

Sao quốc tế 12/09/2023 11:12

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Số người theo dõi trên weibo của Đàn Kiện Thứ đã vượt quá 15 triệu và số người theo dõi của anh ấy tăng lên rất nhanh. Bộ phim "Trường Tương Tư" đã mang lại cho anh ấy nhiều tài nguyên và danh tiếng.

2. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ được phát sóng vào tuần tới, đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn mà Thành Nghị đã tham gia, phim có nhiều hình ảnh đẹp.

3. Dự án phim "Tàng hải hí lân" của Tiêu Chiến nếu thuận lợi có thể quay vào cuối năm 2023.

4. Tống Tổ Nhi cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng cô muốn kết hôn và sinh con khi cô 25 tuổi, năm nay cô đúng 25 tuổi.

5. Dù trải qua sự chế giễu trên mạng, mối quan hệ giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'? - Ảnh 1

6. Công ty của Đàn Kiện Thứ không định vị anh ấy là người có lưu lượng truy cập lớn mà là một người tương tự như Trương Nhược Quân

7. Mối quan hệ giữa Mạnh Mỹ Kỳ và Nhạc Hoa không còn tốt như trước, cô ấy phàn nàn rất nhiều.

8. Giả Nãi Lượng gia nhập ngành sớm và thực hiện một số mục tiêu nhỏ trong một năm, kiếm được tiền thậm chí không muốn tham gia đoàn phim nữa.

9. Triệu Lệ Dĩnh hiện rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe.

10. An Lạc Truyện không thành công như dự định, sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên sau này của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'? - Ảnh 2

11.  Vương Hạc Đệ đã hỏi Bạch Kính Đình rất nhiều lời khuyên kinh doanh.

12. Dương Mịch không đạt được thỏa thuận vs Prada và hiện đang có liên hệ qua lại với một thương hiệu xa xỉ khác.

13. Không thể phủ nhận Dịch Dương Thiên Tỉ rất nổi tiếng trong giới điện ảnh, nhiều nhà đầu tư cũng sẵn sàng chọn anh làm phim, hơn nữa còn có giải thưởng trong tay nên thực sự không cần lo lắng.

14. Triệu Lộ Tư khá hào phóng với những nhân viên đã gắn bó với cô nhiều năm, trên phim trường cô cũng rất hào phóng khi mua nước cho đoàn phim.

15. Nữ chính đầu tiên "Vân Chi Vũ" là Vương Băng Nghiên, nhưng trong quá trình liên hệ gặp vấn đề về thuế nên nữ chính ngay lập tức liên hệ Ngu Thư Hân, lúc đó nữ diễn nổi tiếng hơn với "Thương Lan Quyết".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2023: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ sau khi sinh con, tài nguyên phim của Tống Tổ Nhi nhường qua cho Trương Tịnh Nghi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2023: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ sau khi sinh con, tài nguyên phim của Tống Tổ Nhi nhường qua cho Trương Tịnh Nghi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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