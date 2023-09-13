Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/9/2023: Tài nguyên của Tống Tổ Nhi rơi vào tay Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, Huỳnh Tông Trạch vẫn còn lưu luyến bạn gái cũ?

2. Công ty của Hoàng Tử Thao gần đây đầu tư vào một bộ phim, nữ chính là bạn gái Từ Nghệ Dương của anh, nam chính sẽ chọn một tiểu sinh chưa nổi.

1. Trong giới giải trí , nghệ sĩ xuất thân công ty gia đình rất nhiều như Bạch Kính Đình, Trần Tinh Húc, Ngô Lỗi, Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Trương Nghệ Hưng, Trương Tử Phong...

4. Đội hình của phim "Cây ôliu màu trắng" đã gần như xác định, nam chính là Trần Triết Viễn, nữ chính Lương Khiết, sẽ khởi động máy trong thời gian rất gần.

3. Bạch Kính Đình cùng Tống Dật không chính thức công khai là do họ có tính toán cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì nghệ sĩ công khai yêu đương sẽ bị chú ý quá mức, hơi có chút động tác nhỏ thì sẽ bị hoài nghi, đồn đãi cực đoan, làm ảnh hưởng đến tình cảm, việc công khai yêu đương khuyết điểm lớn hơn ưu điểm.

5. Huỳnh Tông Trạch vẫn còn lưu luyến bạn gái cũ.

6. "Quốc sắc phương hoa" là bộ phim cổ trang được đâu tư và có đội hình sản xuất vô cùng tốt của Hoa Sách, bộ phim này thực sự là muốn dành riêng cho Dương Tử, nàng cũng đang xem kịch bản, thế nhưng bộ phim này sẽ không tìm nam chính có địa vị lớn, vì đây là phim đại nữ chủ.

7. Đoàn đội của Trương Nghệ Hưng hiện tại chỉ có mẹ của anh là người thân, còn lại các nhân viên họ hàng khác đều cho nghỉ hết.

8. Dương Dương và Giả Sĩ Khải có quan hệ hợp tác, Dương Dương có thể xem như là ông chủ 1/2 của Duyệt Khải.

9. Tưởng Y Y và mấy người thuộc thế hệ ngôi sao nhí hầu hết đều là công ty gia đình, từ lúc ra mắt thì đều là cha mẹ quản lý tài chính, nhưng mà công ty này gia đình hầu hết đều không đáng tin cậy.

10. Tống Tổ Nhi bị phong sát, tài nguyên của cô ấy rơi vào tay Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư.

11. Hoàng Cảnh Du bây giờ đã sắp trở thành tư bản nhỏ, anh rất có đầu óc kinh doanh.

12. Không ít cái sao nữ Cbiz đều muốn lấy được tài nguyên của Tống Tổ Nhi, cạnh tranh khá kịch liệt.

13. Dương Mịch và đạo diễn Lộ Dương vẫn luôn giữ liên hệ thường xuyên.

14. Tiêu Chiến ngày thường sẽ thu xếp học thêm các khóa biểu diễn, là kiểu lớp học 1 thầy 1 trò.

15. Trương Vũ Kỳ độc thân, nàng cũng không kiêng dè hay kiềm chế tình cảm bản thân, thoải mái hào phóng tiếp xúc, dù sao cũng chỉ là hẹn hò yêu đương.