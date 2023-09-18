Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2023: Dương Mịch không muốn tái hôn, quy tắc ngầm là khi mời Triệu Lệ Dĩnh thì không mời Trần Hiểu?

2. Cảnh Điềm tiếp sau khi nhận các vai diễn, cô sẽ cố gắng chọn những ngôi sao nam trẻ tuổi hơn mình để hợp tác, nếu không cô sợ mình không có cảm giác cặp đôi và sẽ bị cư dân mạng chỉ trích vì trông giống bố và con gái.

1. Bây giờ sự phát triển của Chu Khiết Quỳnh quả thực khá hạn chế, cơ hội xoay chuyển tình thế không lớn, tài nguyên sẵn có cũng ở mức trung bình.

4. Nhà đài Mango sáng tạo chương trình tạp kỹ mới "Chuyến Đi Học Tập Của Tình Yêu" (phiên bản nâng cấp của "Chuyến Du Lịch Lãng Mạn Của Người Vợ 7") có kế hoạch mời: Giả Tĩnh Văn - Tu Kiệt Giai, Chu Nhân - Hoàng Quán Trung, Triệu Văn Trác - Trương Đan Lộ, Ngô Thiên Ngữ - Thi Bá Hùng, Kim Toa và bạn trai của cô ấy.

3. "Hảo Sự Thành Song" với sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh sắp được phát sóng trên giờ vàng CCTV8.

5. Dương Mịch không có ý định sinh thêm con, thậm chí còn không muốn tái hôn.

6. Trần Tư Thành và Lưu Hạo Nhiên cuối cùng đã hòa giải. Lưu Hạo Nhiên và Trần Tư Thành có tính cách và quan niệm quay phim khá khác nhau, nếu lần này không bị chỉ trích gay gắt như vậy thì có lẽ Lưu Hạo Nhiên đã không cúi đầu.

7. Hứa Khải hiện được coi là nghệ sĩ nghe lời biên kịch nhất.

8. Lý Giai Kỳ chủ yếu kiếm được nhiều tiền, cũng sớm bước vào xã hội thượng lưu, những người xung quanh đều là hạng người giàu có, ban đầu anh ấy có thể vẫn tỉnh táo, nhưng dòng thời gian kéo dài đến năm sáu năm.

9. Tống Uy Long hiện tại tài nguyên là không thiếu, nhưng là bạn gái muốn để anh ấy chuyển hình, không muốn anh đóng phim có quá nhiều cảnh hôn.

10. Quy tắc ngầm trong giới giải trí ở các bữa tiệc truyền Thông mấy năm qua là: Muốn mời Triệu Lệ Dĩnh thì không mời Trần Hiểu.

11. Hàn Đông Quân và Trần Dao đã chia tay trong hòa bình.

12. Bộ phim "Chước Chước Phong Lưu" không có nhiều kinh phí quảng bá, khi mới phát sóng đã đầu tư hàng trăm nghìn vào quảng cáo, khi thấy không có tác dụng, liền lập tức dừng lỗ.

13. Tình trạng tồi tệ của Phùng Thiệu Phong có liên quan đến việc anh ấy không chú ý đến thói quen và chế độ ăn uống hàng ngày. "Chước Chước Phong Lưu" - khi quay bộ phim này thể trạng không được tốt, tuổi không lớn lắm nhưng nhưng trông lại rất già.

14. Sự nghiệp của Bạch Kính Đình đang tiến triển thuận lợi, thương hiệu thời trang của anh ấy cũng ngày càng lớn hơn, mối quan hệ của anh ấy tuy chưa đến giai đoạn kết hôn nhưng khá ổn định.

15. Hiện có rất nhiều nghệ sĩ trẻ muốn tiếp cận Phạm Thừa Thừa và muốn ký hợp đồng với công ty mới thành lập của anh ấy.