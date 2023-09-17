Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2023: Vương Sở Nhiên gặp được rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất nhờ Dương Dương, danh tiếng và sự nổi tiếng của Hồ Ca giảm sút sau kết hôn?

Sao quốc tế 17/09/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngôi nhà mà bố mẹ Tiêu Chiến mua cho Tiêu Chiến vẫn còn đó. Giá thị trường hiện tại của căn nhà đó là hơn 2 triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng phí 1 đại ngôn của Tiêu Chiến sẽ có giá cao hơn thế, nên chắc chắn anh ấy sẽ không bán. Ngôi nhà này là ngôi nhà đầu tiên được bố mẹ anh mua nên ý nghĩa kỷ niệm lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế, anh ấy chắc chắn sẽ giữ lại.

2. Tiêu Chiến đang tham gia các lớp diễn xuất một đối một, dự định hướng phát triển thành một diễn viên thực lực.

3. Phạm Băng Băng tuy bị hạn chế phát triển ở làng giải trí trong nước nhưng cô ấy khá nổi tiếng ở thị trường quốc tế.

4. Bao Thượng Ân tuy không cao nhưng tỷ lệ của cô ấy rất tốt, đặc biệt là khuôn mặt rất nhỏ nên dáng người của cô ấy trông vẫn rất chuẩn.

5. Vương Sở Nhiên nhìn thì có vẻ lạnh lùng, xa cáchnhưng kỳ thật rất "dính người", thường xuyên nũng nịu để bạn trai Dương Dương mang mình ra ngoài kết giao nhân mạch, thông qua mối quan hệ của anh ấy, cô đã gặp được rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2023: Vương Sở Nhiên gặp được rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất nhờ Dương Dương, danh tiếng và sự nổi tiếng của Hồ Ca giảm sút sau kết hôn? - Ảnh 1

6. Đặng Vi rất thu mình trên phim trường sau khi trở nên nổi tiếng, anh ấy không tương tác nhiều với các diễn viên khác, nhưng anh ấy không hành động như một ngôi sao lớn. Hai tạp chí của Đặng Vi đều có lượng tiêu thụ hơn 300.000 bản, nhiều tạp chí đã nghe nói đến và mời anh ấy quay chụp.

7. Đàn Kiện Thứ là người khá cầu tiến và biết rõ ưu khuyết điểm của mình ở đâu. Anh ấy rất chăm chỉ nhưng năng lực của đoàn đội không theo kịp, có rất nhiều tài nguyên nhưng không thể đánh bại được đối thủ, dù nhiệt độ cao hơn đối thủ.

8. Bộ phim huyền nghi "Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ" là hạng mục S+ chế tác lớn, Triệu Lệ Dĩnh cũng bị bỏ qua. Thay vào đó, nữ diễn viên xác nhận tham gia phim mới của Trần Khả Tân.

9. Vương Tuấn Khải bắt đầu tiếp xúc với phim cổ trang. Trước đây không diễn vì công ty đầu tiên của anh ấy đã định hướng cho anh ấy như vậy, nói là phim cổ trang quá thấp, không thích hợp một nghệ sĩ muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như anh ấy.

10. Kể từ khi Hồ Ca kết hôn và sinh con, danh tiếng và sự nổi tiếng của anh đã giảm sút đáng kể

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2023: Vương Sở Nhiên gặp được rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất nhờ Dương Dương, danh tiếng và sự nổi tiếng của Hồ Ca giảm sút sau kết hôn? - Ảnh 2

11. Dịch Dương Thiên Tỉ và Trương Nghệ Mưu có mối quan hệ rất tốt và Trương Nghệ Mưu đã tiến cử anh ấy với các đạo diễn khác. Hiện tại, anh ấy chỉ hợp tác với đội ngũ đạo diễn mà anh ấy biết rõ, anh ấy hiện cầu danh tiếng không cầu tiền lương phải cao.

12. Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không nhận thêm bất kỳ chương trình tạp kỹ nào trong thời gian tới, nhận quá nhiều chương trình tạp kỹ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ấy, các thương hiệu cao cấp trong ngành không thích người phát ngôn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình tạp kỹ.

13. Trương Tử Phong gần đây đã bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình. Trương Tử Phong có thể phải hoãn việc tốt nghiệp, cô ấy thường xuyên chạy đoàn làm phim quay phim trong vài năm qua và thậm chí còn không lấy đủ tín chỉ.

14. Trương Bích Thần từng hẹn hò với một người bạn hai năm trước nhưng sau đó họ đã chia tay.

15. Dương Dương không chỉ là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Duyệt Khải mà còn là một trong những cổ đông của Duyệt Khải. Nên dù anh ấy có thực sự muốn rời công ty thì cũng sẽ kéo theo những thay đổi về vốn chủ sở hữu của công ty, tương đối rườm rà và không dễ rời đi. Sau ngần ấy năm, Dương Dương cùng Giả Sĩ Khải lợi ích buộc chặt vẫn là rất sâu.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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