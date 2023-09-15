Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2023: Vương Sở Nhiên sẽ chọn kịch bản phim kỹ hơn sau phim cùng Dương Dương, Tần Lam đã chia tay với Ngụy Đại Huân?

2. Sau khi Tống Tổ Nhi và Tưởng Y Y xảy ra chuyện trốn thuế vụ, trong nghề cũng không đến mức không dám dùng nghệ sĩ công ty gia đình, bởi vì nghệ sĩ công ty gia đình rất nhiều. Nhưng sẽ sàng chọn thận trọng hơn, lúc ký hợp đồng các điều khoản sẽ nhiều hơn, nếu cá nhân xảy ra chuyện làm phim không thể chiếu thì phải bồi thường cao hơn.

1. Cảnh Điềm đối với việc bảo dưỡng nhan sắc vô cùng cẩn thận, dùng đồ trang điểm , tóc giả, dụng cụ hóa trang đều rất chú trọng, không cần đoàn phim cung cấp, nàng tự mình tự chuẩn bị.

4. Vương Hạc Đệ đặc biệt thích trượt tuyết, nếu có thời gian rảnh sẽ tìm chỗ có dịch vụ trượt tuyết trong nhà để chơi

3. Phim cổ trang Youku “Hướng Sư Tổ Hiến Thượng Hàm Ngư” trước tạm định Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ. Mới nhất lại nói kịch bản đổi thành đại nam chủ, chủ diễn là Dương Dương. Phim dự kiến sẽ khai máy vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

5. Các bên đầu tư sẽ không bỏ Vương Sở Nhiên vì cô ấy có khả năng phát triển tốt, dạo gần đây cô đã chịu tiếp thu thay đổi, nên cả hai bên sẽ nỗ lực hợp tác. Nữ diễn viên sẽ đổi công ty hợp tác hoặc một mình đi thử vai nhiều hơn ở các tác phẩm khác một thời gian. Sau bộ phim Khói Lửa Nhân Gian, Vương Sở Nhiên biết rằng mọi người muốn mình trau dồi ở những kịch bản tốt hơn, nên về sau nhận phim, cô ấy rất chú trọng xem kịch bản thật kỹ, nếu bản thân phân vân sẽ hỏi ý phía đầu tư và trò chuyện thêm với bên sản xuất để thống nhất.

6. Giả Sĩ Khải đã bắt đầu giúp Mạnh Tử Nghĩa tiếp cận các kịch bản phim cấp S (cấp trọng điểm của nhà đài, được đầu tư khá lớn)

7. Hoàng Dảnh Du cùng bạn bè hợp tác mở mấy công ty đầu tư, mấy năm nay kiếm tiền so với đóng phim nhiều hơn rất nhiều.

8. Vương Tuấn Khải sợ bị quấy rầy nên cứ cách một khoảng thời gian sẽ đổi số di động mới.

9. Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn tâm sự nghiệp rất mạnh. Nữ diễn viên muốn phát triển ở vòng điện ảnh, nhưng mà mảng phim truyền hình cũng sẽ không từ bỏ.

10. Tần Lam rất có chủ kiến, sau khi chia tay Ngụy Đại Huân thì vẫn duy trì quan hệ bạn bè.

11. Lâm Ngạn Tuấn sau khi bị bóc phốt chuyện tình cảm, tài nguyên liền xuống dốc, trên cơ bản đã không có tài nguyên tốt tìm tới.

12. Tình cảm của Trương Hinh Dư cùng chồng rất tốt, hay khoe chồng trước bạn bè.

13. Trương Nhược Quân và Hoàng Nghiêu đóng chính trong dự án phim "Minh long thiếu niên", tạm định cuối tháng 9 chiếu trên Youku.

14. Ngu Thư Hân lúc đóng phim chỉ cần nhéo giọng nói chuyện, Quách Kính Minh sẽ mắng nữ diễn viên ngay, yêu cầu nàng nói chuyện bình thường một chút.

15. Dự án phim "Anh đào hổ phách" trước đây tìm đến Tống Tổ Nhi, bây giờ đang liên hệ với phía Triệu Kim Mạch.