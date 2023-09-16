Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn hẹn hò nhưng tung tin đồn chia tay, Dương Mịch bị một nam MC xúc phạm?

Sao quốc tế 16/09/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Công ty mới của Dương Mịch có tên là "Thiên Y Giải Trí", do mẹ cô ấy và người đại diện hợp tác mở ra, không phải là công ty gia đình.

2. Dương Mịch sẽ bay đến Hồng Kông sau khi công việc trước mắt kết thúc, chuyện của Tiểu Gạo Nếp lần này phải được giải quyết.

3. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã bàn bạc với gia đình và dự định đưa con về đại lục đi học.

4. "Độ Niên Hoa" của Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách bắt đầu bấm máy trong tháng này, cô ấy khá lo lắng phong cách trang phục không phù hợp và sẽ bị khán giả chế giễu nên đoàn làm phim đã thử nhiều phiên bản.

5. Sau khi Dương Mịch bị một nam MC phòng phát sóng trực tiếp nào đó xúc phạm, cô đã phàn nàn với một số bạn bè trong ngành nên sau đó hai người đã ngừng hợp tác, thậm chí cả những nghệ sĩ thân thiết với cô ấy cũng không đến phòng phát sóng trực tiếp của nam MC đó nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn hẹn hò nhưng tung tin đồn chia tay, Dương Mịch bị một nam MC xúc phạm? - Ảnh 1

6. Dương Tử thường xuyên đưa đồ ăn cho các diễn viên phụ nên nhiều diễn viên phụ có ấn tượng tốt với cô ấy.

7. "Hoán Vũ" - Trương Tịnh Nghi hiện đang có tiếp xúc sâu nhưng chưa ký thỏa thuận hẹn. Trương Tuyết Nghênh cũng tiếp xúc bộ phim này, nhưng là không có sức cạnh tranh gì.

8. Ngu Thư Hân từng nói rằng cô ấy muốn làm phim, cô ấy hy vọng sẽ để lại một số tài liệu video ở độ tuổi đẹp nhất của mình khi còn trẻ, để khi về già có thể khoe rằng bản thân cũng đã từng đóng vai tiên tử.

9. Nhiệt độ của "Vân Chi Vũ" khiến Iqiyi rất hài lòng nên đã chuẩn bị thực hiện các bản cập nhật tiếp theo theo yêu cầu, nhưng lợi ích dành cho Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách không lớn.

10. Dương Dương và bạn gái Vương Sở Nhiên vẫn ở bên nhau nhưng anh ấy đã âm thầm tung bản thảo độc thân, anh ấy cảm thấy khó chịu khi không thể sớm một chút cùng bạn gái phân chia giới hạn để không bị đối phương liên lụy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn hẹn hò nhưng tung tin đồn chia tay, Dương Mịch bị một nam MC xúc phạm? - Ảnh 2

11. Cúc Tịnh Y hiện tại học vẽ rất giỏi, khi tặng quà sinh nhật cho bạn bè xung quanh, cô ấy luôn tặng những bức tranh minh họa nhỏ do mình vẽ. Khi quay phim trên trường quay, lúc nghỉ giải lao, cô ấy sẽ vẽ bằng bút và sổ, cô ấy vẽ phác thảo khá tốt.

12. Hiệu suất thương vụ của Cúc Tịnh Y quả thực ở mức trung bình, có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là trên người cô ấy tính tranh luận tương đối lớn.

13. Kết quả điều tra về sự việc của Tống Tổ Nhi vẫn chưa được công bố nên các bên vẫn đang nắm bắt cơ hội, và bộ phim kia sẽ không tìm người quay lại sớm như vậy. Cô ấy cũng chưa bỏ cuộc mà còn tích cực tìm kiếm quan hệ, hy vọng không bị báo cáo, chỉ cần không bị báo cáo thì vẫn có thể tồn tại trong Cbiz.

14. Các trợ lý của Tống Tổ Nhi đã gửi sơ yếu lý lịch của họ để tìm việc làm mới.

15. Tống Tổ Nhi vẫn là một nghệ sĩ có nguy cơ cao, bộ phim mà cô đóng vai chính chỉ có thể tiếp tục bị chôn vùi trong vòng 3 năm nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2023: Vương Sở Nhiên sẽ chọn kịch bản phim kỹ hơn sau phim cùng Dương Dương, Tần Lam đã chia tay với Ngụy Đại Huân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2023: Vương Sở Nhiên sẽ chọn kịch bản phim kỹ hơn sau phim cùng Dương Dương, Tần Lam đã chia tay với Ngụy Đại Huân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/9/2023: Tài nguyên của Tống Tổ Nhi rơi vào tay Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, Huỳnh Tông Trạch vẫn còn lưu luyến bạn gái cũ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/9/2023: Tài nguyên của Tống Tổ Nhi rơi vào tay Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, Huỳnh Tông Trạch vẫn còn lưu luyến bạn gái cũ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2023: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ sau khi sinh con, tài nguyên phim của Tống Tổ Nhi nhường qua cho Trương Tịnh Nghi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2023: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ sau khi sinh con, tài nguyên phim của Tống Tổ Nhi nhường qua cho Trương Tịnh Nghi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2023: Dương Tử chi rất nhiều tiền cho việc trang điểm, giá trị thương mại của Ngô Lỗi khá cao?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2023: Dương Tử chi rất nhiều tiền cho việc trang điểm, giá trị thương mại của Ngô Lỗi khá cao?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 16 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau