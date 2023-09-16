Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn hẹn hò nhưng tung tin đồn chia tay, Dương Mịch bị một nam MC xúc phạm?

2. Dương Mịch sẽ bay đến Hồng Kông sau khi công việc trước mắt kết thúc, chuyện của Tiểu Gạo Nếp lần này phải được giải quyết.

1. Công ty mới của Dương Mịch có tên là "Thiên Y Giải Trí", do mẹ cô ấy và người đại diện hợp tác mở ra, không phải là công ty gia đình.

4. "Độ Niên Hoa" của Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách bắt đầu bấm máy trong tháng này, cô ấy khá lo lắng phong cách trang phục không phù hợp và sẽ bị khán giả chế giễu nên đoàn làm phim đã thử nhiều phiên bản.

3. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã bàn bạc với gia đình và dự định đưa con về đại lục đi học.

5. Sau khi Dương Mịch bị một nam MC phòng phát sóng trực tiếp nào đó xúc phạm, cô đã phàn nàn với một số bạn bè trong ngành nên sau đó hai người đã ngừng hợp tác, thậm chí cả những nghệ sĩ thân thiết với cô ấy cũng không đến phòng phát sóng trực tiếp của nam MC đó nữa.

6. Dương Tử thường xuyên đưa đồ ăn cho các diễn viên phụ nên nhiều diễn viên phụ có ấn tượng tốt với cô ấy.

7. "Hoán Vũ" - Trương Tịnh Nghi hiện đang có tiếp xúc sâu nhưng chưa ký thỏa thuận hẹn. Trương Tuyết Nghênh cũng tiếp xúc bộ phim này, nhưng là không có sức cạnh tranh gì.

8. Ngu Thư Hân từng nói rằng cô ấy muốn làm phim, cô ấy hy vọng sẽ để lại một số tài liệu video ở độ tuổi đẹp nhất của mình khi còn trẻ, để khi về già có thể khoe rằng bản thân cũng đã từng đóng vai tiên tử.

9. Nhiệt độ của "Vân Chi Vũ" khiến Iqiyi rất hài lòng nên đã chuẩn bị thực hiện các bản cập nhật tiếp theo theo yêu cầu, nhưng lợi ích dành cho Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách không lớn.

10. Dương Dương và bạn gái Vương Sở Nhiên vẫn ở bên nhau nhưng anh ấy đã âm thầm tung bản thảo độc thân, anh ấy cảm thấy khó chịu khi không thể sớm một chút cùng bạn gái phân chia giới hạn để không bị đối phương liên lụy.

11. Cúc Tịnh Y hiện tại học vẽ rất giỏi, khi tặng quà sinh nhật cho bạn bè xung quanh, cô ấy luôn tặng những bức tranh minh họa nhỏ do mình vẽ. Khi quay phim trên trường quay, lúc nghỉ giải lao, cô ấy sẽ vẽ bằng bút và sổ, cô ấy vẽ phác thảo khá tốt.

12. Hiệu suất thương vụ của Cúc Tịnh Y quả thực ở mức trung bình, có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là trên người cô ấy tính tranh luận tương đối lớn.

13. Kết quả điều tra về sự việc của Tống Tổ Nhi vẫn chưa được công bố nên các bên vẫn đang nắm bắt cơ hội, và bộ phim kia sẽ không tìm người quay lại sớm như vậy. Cô ấy cũng chưa bỏ cuộc mà còn tích cực tìm kiếm quan hệ, hy vọng không bị báo cáo, chỉ cần không bị báo cáo thì vẫn có thể tồn tại trong Cbiz.

14. Các trợ lý của Tống Tổ Nhi đã gửi sơ yếu lý lịch của họ để tìm việc làm mới.

15. Tống Tổ Nhi vẫn là một nghệ sĩ có nguy cơ cao, bộ phim mà cô đóng vai chính chỉ có thể tiếp tục bị chôn vùi trong vòng 3 năm nữa.