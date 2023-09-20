Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2023: Vương Sở Nhiên có khá nhiều dự án phim chuẩn bị ký hợp đồng, Vương Hạc Đệ và Vu Thích đang tranh giành tài nguyên thời trang?

2. Phim cổ trang tiên hiệp "Bạch Nguyệt Phạm Tinh" là phim truyền hình cấp S do iQIYI tự sản xuất, tên lúc đầu là "Trục Nguyệt", chuyển thể từ tiểu thuyết "Bạch Thước Thượng Thần" của Tinh Linh, chủ diễn: Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng, đạo diễn: Chu Nhuệ Bân, chỉ đạo tạo hình: Dịch Tiểu Nhã, thời gian khởi động máy: đầu tháng 11, thời gian quay phim: 130 ngày.

1. Đặng Vi rất thu mình trên phim trường, sau khi trở nên nổi tiếng, anh ấy không tương tác nhiều với các diễn viên khác.

3. Phim cổ trang iQiyi "Thất Dạ Tuyết" - nam chủ: Tăng Thuấn Hy; đạo diễn: Lương Thắng Quyền (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Nhậm Hải Đào. Nữ chủ có dưa Ngu Thư Hân nhưng phía Ngu Thư Hân đã bác bỏ. ​​​Trước còn có dưa nữ chủ tiếp xúc Mao Hiểu Đồng. Còn có dưa khác là Ô Nhật Lệ Cách, Thừa Lỗi.

5. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Vương Sở Nhiên vẫn không bị ảnh hưởng lớn, hiện tại cô đã có trong tay 3-4 bộ phim truyền hình đang trong quá trình thương lượng, chuẩn bị ký hợp đồng.

6. Bạch Vũ luôn duy trì tình bạn với Tống Tổ Nhi với tư cách đồng nghiệp, cho dù gặp riêng trò chuyện vài câu nhưng sẽ không tiếp xúc nhiều. Mẫu người Tống Tổ Nhi thích giống với Bạch Vũ nhưng anh ấy không thích những cô gái như Tống Tổ Nhi. Trước đây hai người cùng nhau tham gia một tiết mục, Tống Tổ Nhi cố ý lợi dụng hiệu quả của tiết mục để trêu chọc Bạch Vũ, nhưng lúc đó anh ấy giả vờ như không nghe thấy. Sau khi Tống Tổ Nhi bị bóc trần việc trốn thuế, hầu hết những người trong ngành đều chủ động giữ khoảng cách với cô, Bạch Vũ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước giờ.

7. "Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan" của Chung Hán Lương, Viên Băng Nghiên lại thay đổi số tập, từ 32 thành 30. Hiện phim đang trong giai đoạn thẩm duyệt lần 2.

8. Bạch Kính Đình gần đây tích cực liên lạc với Trương Nghệ Mưu, anh ấy đã chủ động cắt giảm thù lao rất nhiều và thuê một giáo viên diễn xuất chỉ để cho việc hợp tác chuyển mình này.

9. Trương Tử Phong hiện được coi là diễn viên hàng đầu trong số các nghệ sĩ sau 2000, ít nhất xét về nguồn lực thời trang, hiếm có nữ nghệ sĩ sau 2000 nào có thể sánh bằng cô.

10. Vương Hạc Đệ và Vu Thích đang tranh giành tài nguyên thời trang.

11. Tài nguyên thời trang của Vương Hạc Đệ gần đây đã được thay thế bởi Vu Thích, đoàn đội của anh ấy hiện đang rất lo lắng.

12. Vu Thích và Trần Mục Trì trong tương lai sẽ cạnh tranh rất nhiều tài nguyên và cả hai đội đều sẵn sàng.

13. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện kiểm tra nội bộ các vấn đề tài chính hàng quý và anh ấy thực sự rất thận trọng trong vấn đề này.

14. Dương Mịch hiện tại ngại giao mọi việc của công ty cho người ngoài vì cô đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ, sợ lại bị gạt nên đã để người nhà can thiệp vào công việc quản lý.

15. Triệu Lộ Tư không hòa hợp lắm với những cô gái cùng tuổi khác, thay vào đó cô có mối quan hệ tốt hơn với một số tiền bối, dù sao trong sự nghiệp cũng không có xích mích, cô có thể mở rộng mạng lưới quan hệ và học hỏi một số kinh nghiệm.