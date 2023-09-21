Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2023: Dương Mịch quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đều từ chối đóng 'Vân Chi Vũ' phần 2?

2. Thời điểm Ngu Thư Hân nhận “ Vân Chi Vũ “ là lúc cô ấy không có lựa chọn nào khác tốt hơn, “Vân Chi Vũ” là kịch bản tốt nhất lúc đó cô ấy nhận được. Cho dù cô ấy không diễn thì sẽ có những người khác muốn được diễn dự án phim này.

1. Lý Nhất Đồng rất hào phóng, lâu lâu sẽ mời nhân viên làm việc trong đoàn phim không ăn thì cũng uống.

4. Bộ phim Tiên Đài Hữu Thụ của Đặng Vi và Hướng Hàm Chi đã bắt đầu thu hồi cảnh trí ở Hoành Điếm.

3. Trong giới đều cảm thất ngạc nhiên và thán phục tình cảm ổn định của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng chứ không phải chỉ riêng dư luận.

5. Dương Mịch quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc. Cô ấy có số đo vòng eo tiêu chuẩn, chưa gầy đến mốc đó là chưa hài lòng.

6. Lưu Vũ Ninh EQ cực kỳ cao, bình thường ở trên bàn tiệc cho dù không cần phải dùng rượu vẫn có thể khiến mọi người vui vẻ, thoải mái.

7. Dương Dương không muốn cùng Nguỵ Đại Huân xuất hiện chung trên phim hay chương trình truyền hình.

8. Khoảng thời gian này phần tạo hình của Dương Mịch đều do chính nữ diễn viên tự quyết định, hiện tại quyền lên tiếng của cô càng lúc càng lớn.

9. Nhà sản xuất "Phàm Nhân Tu Tiên" cam đoan với Dương Dương là đất diễn của anh ấy trong phim chiếm đến 90%. Nữ chính Kim Thần vào đoàn quay không đến 2 tuần là xong, đất diễn rất ít. Bộ này khẳng định là góc nhìn cùa nam chính.

10. Quách Kính Minh có ý định làm phần 2 "Vân Chi Vũ" nhưng cả Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đều từ chối đóng tiếp.

11. Ngô Thiến vẫn còn muốn tìm phim có nhân vật là thiếu nữ, nhưng mà nữ diễn viên hiện rất khó lấy được loại vai này.

12. Trương Hàn đang xem kịch bản phim mới.

13. Bạn bè của Kiều Hân đều là bạch phú mỹ.

14. Trần Mục Trì và Vu Thích đang thương thảo tham gia phi hành show “Cực hạn khiêu chiến”, không phải chỉ đi 1 kỳ.

15. Lưu Diệc Phi thích đọc sách, hơn nữa còn có thói quen sẽ dùng bút ghi chú lại.