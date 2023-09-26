Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2023: Lưu Thi Thi không tham gia các show vì hướng nội và phản ứng chậm, Hoàng Cảnh Du đang tranh tài nguyên với Dương Dương?

3. Phim "Phụ Phụ Đắc Chính" với sự tham gia của: Chu Nhất Long, Khâu Thiên. Phim sẽ khởi quay vào giữa tháng 10. Địa điểm quay: Thâm Quyến, Huệ Châu. Thời gian quay: 2 tháng.

5. Lưu Thi Thi trả lời lý do cô ấy không thể thường xuyên tham gia các show tống nghệ là vì cô ấy hướng nội và phản ứng chậm. Điều này là đúng, ê-kíp của cô cũng cảm thấy cô phản ứng chậm, dễ bị lật tẩy, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng và danh tiếng của cô nên họ không ép cô phải ghi hình show mà chỉ đóng phim.

6. Chu Nhất Long còn có một bánh điện ảnh mới là dự án ‘’Đảo Đông Cực’’.

7. IQiyi sẽ sản xuất bộ phim cổ trang “Khánh Hy Kỷ Sự”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hồng Trư Hiệp - nữ tác giả được mệnh danh là 1 trong 3 nữ hoàng Tấn Giang (2 người còn lại là tác giả của Lang Gia Bảng và tác giả Hạc Lệ Hoa Đình). “Khánh Hy Kỷ Sự” là một kiệt tác được nhiều người mong đợi kéo dài 16 năm, là tác phẩm tiên phong của mạng văn học trực tuyến Tấn Giang.

8. Hứa Khải khi tham gia "Thừa Hoan Ký" có trạng thái tốt nhất trong vài năm trở lại đây vì anh ấy tiến tổ sau khi giảm cân thành công và không bị tăng cân trong thời gian này.

9. Phim mới của Chính Ngọ Dương Quang "Người Trong Hẻm Nhỏ". Diễn viên: Phạm Thừa Thừa, Quan Hiểu Đồng, Vương An Vũ, Lư Dục Hiểu, Diêm Ny, Lý Quang Khiết. Đạo diễn là Trương Khai Trụ (Minh Lan Truyện).

10. Hoàng Cảnh Du đang tranh tài nguyên với Dương Dương.

11. Việc làm tối bộ lọc trong "Nhất Niệm Quan Sơn" chỉ có thể nói là do đoàn làm phim không chu toàn, không thể lý giải thành tận lực chèn ép Lưu Vũ Ninh. Suy cho cùng thì Lưu Vũ Ninh hợp tác với Lưu Thi Thi đã coi là được coi trọng rồi, kịch bản cũng là vì nâng anh ấy, không có lý do gì để chèn ép.

12. Việc chấm dứt hợp đồng giữa Trần Ngọc Kỳ và Đường Yên là điều chắc chắn, hiện tại cắt xê và tài nguyên của cô ấy liên tục bị hạ thấp, hai năm qua cô ấy cũng đã tự mình ra ngoài nhưng độ nổi tiếng vẫn không tăng lên.

13. Phim huyền nghi iQiyi "Phòng Vệ Chính Đáng". Diễn viên chính: Trương Lỗ Nhất, Cao Diệp, Bạch Kính Đình, Trương Bách Gia, Diệp Thanh. Đạo diễn: Lý Vân Lượng (đạo diễn Phong Thanh bản truyền hình). Biên kịch: Giả Đông Nham, Vũ Dao (Lạp Tội Đồ Giám, Phong Thanh bản truyền hình). Bắt đầu quay phim tại Ninh Ba vào ngày 12/10. Thời gian quay là 80 ngày. ​​​

14. Phim cổ trang Youku "Độ Hoa Niên" với sự tham gia của: Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách, Trần Hạc Nhất, Hạc Thu. Phim sẽ khởi quay tại Hoành Điếm vào ngày 28/9, thời gian quay là 130 ngày.

15. Phim cổ trang huyền nghi Youku ‘’Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ’’ - Trương Tụng Văn, Bạch Bách Hà. ​​​