Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2023: Tính cách của Dương Dương rất độc đoán và thích chủ động, Vương Sở Nhiên có điều kiện và thực lực diễn xuất tốt?

Sao quốc tế 25/09/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim cổ trang đại nữ chủ thương chiến, phục thù “Hàm Tuyết” của Youku có tiếp xúc sâu với Triệu Lệ Dĩnh.

2. Phim truyền hình huyền nghi của Youku "Hỏa Thần’’ với dàn diễn viên chính là Hồ Tiên Hú, Hà Dữ, Từ Nhược Hàm. ​​​

3. Youku dự kiến ​​chiếu các phim sau vào nửa cuối năm 2023: "Đại Đường Địch Công Án", "Chuyện Cũ Bên Dòng Nước", "Cuồng Dã Chi Cảnh", "Vi Ám Chi Hỏa", "Muốn Mãi Mãi Yêu" " và "Mộng Chi Hải" của Hoàng Cảnh Du. ​​​

4. "199 Yêu" của Phạm Thừa Thừa và Dương Tử sẽ được phát sóng vào tháng 12.

5. Tính cách của Dương Dương rất độc đoán và thích chủ động, kể cả trong việc quen bạn gái.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2023: Tính cách của Dương Dương rất độc đoán và thích chủ động, Vương Sở Nhiên có điều kiện và thực lực diễn xuất tốt? - Ảnh 1

6. Bộ phim truyền hình dài 40 tập "Cảnh Sát Nhân Dân" với sự tham gia của Lục Nghị, Vạn Thiến cuối cùng đã vượt qua vòng xét duyệt, dự kiến ​​sẽ được phát sóng ở Đông Phương và Giang Tô, và độc quyền trên iQiyi. Bộ phim này được cho là sẽ phát sóng nhiều lần vào năm 2022 nhưng giữa chừng vẫn không có tin tức gì.

7. "Mong Em Có Một Thời Bình An" với sự tham gia của Kim Hãn, Tuyên Lộ đã được đổi tên thành "Yêu Màu Xanh Hải Quân" và sẽ sớm được cấp giấy phép.

8. Sau khi ly hôn, tài nguyên của Dương Dĩnh tuy giảm sút nhưng vẫn chưa đến mức bùng phát, dù sao thì cô ấy vẫn nỗ lực hàng năm để duy trì mối quan hệ với các bên.

9. Phim điện ảnh "Phi Trì Nhân Sinh 2" của đạo diễn Hàn Hàn đã khai máy, chủ diễn gồm Thẩm Đằng, Phạm Thừa Thừa, Tôn Nghệ Châu. ​​​

10. Người trong ngành vẫn rất lạc quan về Vương Sở Nhiên, cho rằng cô có điều kiện và thực lực diễn xuất tốt. Nữ diễn viên quả thực có nguồn lực rất tốt, có nhiều hàng tồn kho trong tương lai và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Đối với cô ấy, bây giờ hãy tập trung vào việc đóng phim, không khởi nghiệp kinh doanh riêng và chăm chỉ đóng phim. Sau nửa năm, khi phim mới phát sóng, nếu có thể chứng tỏ bản thân qua bộ phim thì năm nay những chuyện lùm xùm không đáng có này sẽ bị lãng quên, người bình thường có thể sẽ quan tâm hơn đến trải nghiệm mà nhân vật mới mang lại cho họ.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2023: Tính cách của Dương Dương rất độc đoán và thích chủ động, Vương Sở Nhiên có điều kiện và thực lực diễn xuất tốt? - Ảnh 2

11. Vương Hạc Đệ cũng thích tự mình đầu tư vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nam diễn viên muốn đầu tư kinh doanh mở quán trà sữa.

12. "Keep Running mùa 4" của Truyền hình vệ tinh Chiết Giang dự định mời các khách mời: Lý Thần, Dương Dĩnh, Trịnh Khải, Bạch Lộc, Ngụy Đại Huân, Châu Thâm, Trần Triết Viễn.

13. "Đấu La Đại Lục 2" phải quay lại do gặp trục trặc về diễn viên, các diễn viên cũng gấp rút quay cảnh vào ban đêm, mọi người khá vất vả nhưng các diễn viên đều diễn tốt và không ai mất bình tĩnh. Tinh thần hợp tác rất cao. 

14. Mặc dù "Vụng Trộm không thể giấu" của Trần Triết Viễn nhận được hiệu quả về phát sóng nhưng con đường phim truyền hình cũng vì thế mà bị đóng khung, một số bộ phim được thảo luận tiếp theo đều cùng thể loại. 

15. Hầu hết các dự án tiếp theo được nói đến của Trần Triết Viễn đều là phim thần tượng.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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