Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2023: Ngô Lỗi sẽ không hợp tác với Triệu Lộ Tư lần thứ 2, Lâm Canh Tân uống rượu trước mặt Lưu Diệc Phi?

2. Tình cảm của Trương Kiệt và Tạ Na vẫn luôn tốt, hình tượng bên ngoài cũng tốt mà khi không có ai cũng tốt, thực sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

1. Lưu Hiến Hoa trong “Hướng về cuộc sống” có nhờ Hà Cảnh tìm dùm địa điểm tổ chức concert, không phải là do anh không có tiền, mà là anh không biết trong đại lục thành phố nào thích hợp để tổ chức concert của mình.

4. Nhậm Gia Luân không còn có ý định ký hợp đồng với công ty mới và muốn làm việc một mình.

3. Phạm Thừa Thừa sẽ đóng chính trong bộ phim "Phi Trì Nhân Sinh 2", hợp tác với Thẩm Đằng.

5. Ngô Lỗi sẽ không hợp tác với Triệu Lộ Tư lần thứ 2.

6. Mặc dù tài nguyên của Dương Siêu Việt đã bị hạ cấp nhưng cô ấy vẫn kiếm đủ tiền và mới mua một căn nhà mới cách đây không lâu.

7. Tần Lam và Nguỵ Đại Huân vẫn tốt, hai người sẽ về ăn tối với bố mẹ bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

8. Mỗi khi có tin tiêu cực, Quan Hiểu Đồng sẽ thổi phồng tin tức mối quan hệ yêu đương của mình để chuyển hướng sự chú ý, Lộc Hàm không để ý đến điều này.

9. Tống Thiến hiện chỉ muốn chuyên tâm đóng phim nên gần đây cô đã từ chối một số lời mời tham gia chương trình tạp kỹ và thời trang. Chỉ là trong giới luôn thích sử dụng những người mới, nếu Tống Thiến không hợp tác lâu dài, sợ rằng vị trí của cô sẽ bị những nghệ sĩ khác thay thế .

10. Lâm Canh Tân thích uống rượu trên phim trường, cách đây không lâu, anh ấy thậm chí còn tự làm trò hề trước mặt Lưu Diệc Phi.

11. Giả Sĩ Khải muốn ký hợp đồng với Lưu Vũ Ninh và hứa sẽ giao cho anh ấy vai nam chính. Ngoài ra, có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng muốn Lưu Vũ Ninh đưa họ vào giới giải trí, nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối khéo.

12. Dương Mịch rất tốt với Đàn Kiện Thứ, thậm chí còn chủ động giới thiệu cho anh ấy một số tài nguyên.

13. Liên Hoa Lâu đối với Tăng Thuấn Hi hầu như không có trợ giúp nhiều, người không xem phim thậm chí không biết anh có tham gia đóng phim này.

14. Lưu Thi Thi và Dương Mịch đang thảo luận với Trần Khải Ca về một bộ phim song nữ chính, cả hai đều háo hức.

15. Thời gian đầu đóng phim, Lưu Diệc Phi bị các diễn viên phụ lợi dụng vì tuổi còn trẻ không gây ầm ĩ, sau này cô hành động rất thận trọng trên phim trường và luôn có người đi theo để bảo vệ cô mọi lúc.