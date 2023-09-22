Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2023: Ngô Lỗi sẽ không hợp tác với Triệu Lộ Tư lần thứ 2, Lâm Canh Tân uống rượu trước mặt Lưu Diệc Phi?

Sao quốc tế 22/09/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Hiến Hoa trong “Hướng về cuộc sống” có nhờ Hà Cảnh tìm dùm địa điểm tổ chức concert, không phải là do anh không có tiền, mà là anh không biết trong đại lục thành phố nào thích hợp để tổ chức concert của mình.

2. Tình cảm của Trương Kiệt và Tạ Na vẫn luôn tốt, hình tượng bên ngoài cũng tốt mà khi không có ai cũng tốt, thực sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

3. Phạm Thừa Thừa sẽ đóng chính trong bộ phim "Phi Trì Nhân Sinh 2", hợp tác với Thẩm Đằng.

4. Nhậm Gia Luân không còn có ý định ký hợp đồng với công ty mới và muốn làm việc một mình.

5. Ngô Lỗi sẽ không hợp tác với Triệu Lộ Tư lần thứ 2.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2023: Ngô Lỗi sẽ không hợp tác với Triệu Lộ Tư lần thứ 2, Lâm Canh Tân uống rượu trước mặt Lưu Diệc Phi? - Ảnh 1

6. Mặc dù tài nguyên của Dương Siêu Việt đã bị hạ cấp nhưng cô ấy vẫn kiếm đủ tiền và mới mua một căn nhà mới cách đây không lâu.

7. Tần Lam và Nguỵ Đại Huân vẫn tốt, hai người sẽ về ăn tối với bố mẹ bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

8. Mỗi khi có tin tiêu cực, Quan Hiểu Đồng sẽ thổi phồng tin tức mối quan hệ yêu đương của mình để chuyển hướng sự chú ý, Lộc Hàm không để ý đến điều này.

9. Tống Thiến hiện chỉ muốn chuyên tâm đóng phim nên gần đây cô đã từ chối một số lời mời tham gia chương trình tạp kỹ và thời trang. Chỉ là trong giới luôn thích sử dụng những người mới, nếu Tống Thiến không hợp tác lâu dài, sợ rằng vị trí của cô sẽ bị những nghệ sĩ khác thay thế .

10. Lâm Canh Tân thích uống rượu trên phim trường, cách đây không lâu, anh ấy thậm chí còn tự làm trò hề trước mặt Lưu Diệc Phi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2023: Ngô Lỗi sẽ không hợp tác với Triệu Lộ Tư lần thứ 2, Lâm Canh Tân uống rượu trước mặt Lưu Diệc Phi? - Ảnh 2

11. Giả Sĩ Khải muốn ký hợp đồng với Lưu Vũ Ninh và hứa sẽ giao cho anh ấy vai nam chính. Ngoài ra, có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng muốn Lưu Vũ Ninh đưa họ vào giới giải trí, nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối khéo.

12. Dương Mịch rất tốt với Đàn Kiện Thứ, thậm chí còn chủ động giới thiệu cho anh ấy một số tài nguyên.

13. Liên Hoa Lâu đối với Tăng Thuấn Hi hầu như không có trợ giúp nhiều, người không xem phim thậm chí không biết anh có tham gia đóng phim này.

14. Lưu Thi Thi và Dương Mịch đang thảo luận với Trần Khải Ca về một bộ phim song nữ chính, cả hai đều háo hức.

15. Thời gian đầu đóng phim, Lưu Diệc Phi bị các diễn viên phụ lợi dụng vì tuổi còn trẻ không gây ầm ĩ, sau này cô hành động rất thận trọng trên phim trường và luôn có người đi theo để bảo vệ cô mọi lúc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2023: Dương Mịch quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đều từ chối đóng 'Vân Chi Vũ' phần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2023: Dương Mịch quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đều từ chối đóng 'Vân Chi Vũ' phần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2023: Dương Mịch quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đều từ chối đóng 'Vân Chi Vũ' phần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2023: Dương Mịch quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đều từ chối đóng 'Vân Chi Vũ' phần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2023: Vương Sở Nhiên có khá nhiều dự án phim chuẩn bị ký hợp đồng, Vương Hạc Đệ và Vu Thích đang tranh giành tài nguyên thời trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2023: Vương Sở Nhiên có khá nhiều dự án phim chuẩn bị ký hợp đồng, Vương Hạc Đệ và Vu Thích đang tranh giành tài nguyên thời trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2023: Dương Tử không cần lo lắng về kịch bản phim, Hắc Liên Hoa tiền đầu tư lớn hơn Vân Chi Vũ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2023: Dương Tử không cần lo lắng về kịch bản phim, Hắc Liên Hoa tiền đầu tư lớn hơn Vân Chi Vũ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2023: Dương Mịch không muốn tái hôn, quy tắc ngầm là khi mời Triệu Lệ Dĩnh thì không mời Trần Hiểu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2023: Dương Mịch không muốn tái hôn, quy tắc ngầm là khi mời Triệu Lệ Dĩnh thì không mời Trần Hiểu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2023: Vương Sở Nhiên gặp được rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất nhờ Dương Dương, danh tiếng và sự nổi tiếng của Hồ Ca giảm sút sau kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2023: Vương Sở Nhiên gặp được rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất nhờ Dương Dương, danh tiếng và sự nổi tiếng của Hồ Ca giảm sút sau kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn hẹn hò nhưng tung tin đồn chia tay, Dương Mịch bị một nam MC xúc phạm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn hẹn hò nhưng tung tin đồn chia tay, Dương Mịch bị một nam MC xúc phạm?

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 24 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 24 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau