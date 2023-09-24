Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hướng theo con đường chính kịch, phần lớn tài sản của Lưu Diệc Phi đều ở Mỹ?

2. Gần đây Quan Hiểu Đồng tham gia sự kiện tạo hình tiếp tục gây tranh cãi. Tuy đoàn đội cố hết sức mượn lễ phục cao cấp cho nhưng cô ấy mặc lại không đem lại hiệu quả.

1. Trương Tiểu Phỉ áp phiên Huỳnh Hiểu Minh trong phim mới, nhưng Huỳnh Hiểu Minh chỉ quan tâm vai diễn, không quan tâm phiên vị.

4. Đất diễn của Dương Dương trong "Phàm Nhân Tu Tiên" rất nhiều, sẽ không bị cắt giảm.

3. Người lớn trong nhà của 2 bên Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đều đang thúc giục kết hôn.

5. Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đang hướng theo con đường chính kịch nên khả năng hai người cùng hợp tác trong một bộ phim thần tượng rất thấp.

6. Vụ việc của Tống Tổ Nhi chưa có quyết định, vẫn đang trong thời gian điều tra. Bộ "Chế Tạo Gian Nan" muốn dựa vào Youku cho phim chiếu sớm, dù sao đất diễn của Tống Tổ Nhi trong bộ này không nhiều, có thể nhanh chóng đổi mặt chiếu vẫn hơn "đắp chiếu" luôn.

7. Tài nguyên của Điền Gia Thụy thăng cấp rất nhanh,mới ra mắt mà đã có tài nguyên tìm đến cửa. "Bạch Trạch Lệnh" đã chốt cậu ấy đóng nam phụ, nếu chiếu ra hiệu quả sẽ nâng cấp lên đóng nam chính.

8. Lý Thấm đang ở trong hoàn cảnh rất tốt đẹp, tài nguyên rất ổn định, không cần dựa vào tuyên truyền giữ nhiệt. Gần đây cô ấy và Hứa Quang Hán cùng nhận 1 thương vụ, sắp tới có 1 bộ cổ trang và 1 phim điện ảnh chuẩn bị quay.

9. Tống Thiến sắp tới sẽ cùng Trương Vân Long đóng chung một phim đề tài huyền nghi, đội hình hầu như sẽ không thay đổi.

10. Hiện giờ phần lớn tài sản của Lưu Diệc Phi đều ở Mỹ.

11. Dự án "Thiên Hương Dẫn" của Hoan Thụy năm ngoái bị gác lại, năm nay sẽ tái khởi động, nam chính đang liên hệ Tống Uy Long.

12. Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên không quá đề ý thảo luận trên mạng xã hội, cả hai vẫn đang yêu đương ổn định.

13. Dương Mịch hiện tại thương thảo hợp đồng đều lấy “Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương-Nguyệt Hồng Thiên” làm điều kiện đánh cược. Bộ phim này chỉ cần chiếu có nhiệt là đủ để nàng lấy được đại ngôn.

14. Lúc trước phim mới của Vương Tuấn Khải đàm phán nữ chính với Tống Tổ Nhi, giờ phải đổi người khác.

15. Phim mới “Nhật ký sát thủ Nguỵ Tống” của Quách Kính Minh nam chính là Trần Mục Trì, nữ chính Trương Tịnh Nghi, 2 diễn viên đều đã có ý muốn ký hợp đồng, bộ phim này cũng là đại chế tác.