Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2023: Vương Sở Nhiên 'nên duyên' cùng Đặng Vi trong phim cổ trang mới, Lưu Diệc Phi cần kiểm soát cân nặng?

2. Quách Kính Minh được mệnh danh là kẻ độc tài trên trường quay, khi diễn cảnh của anh ấy, cảnh không được thay đổi, nhân vật không được thay đổi, trang điểm không được thay đổi, mọi thứ đều phải theo sự sắp xếp của anh ấy.

1. Bộ pim "Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin" của La Vân Hi, Chương Nhược Nam dự kiến ​​​​được phát sóng trên Youku vào tháng 12​​.

4. Phim cổ trang của La Vân Hi được xếp vào loại S+ (phim trọng điểm, vốn được tư bản đầu tư là hàng đầu trên thị trường hiện tại.

3. Thị trường phim hiện đại của La Vân Hi không tốt, chủ yếu là do anh quá gầy, trong trang phục cổ trang người ta có thể bàn luận về khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, trong phim truyền hình hiện đại sẽ có rất nhiều người nói rằng nữ chính trông đô hơn anh.

5. Ngoài việc phải kiểm soát cân nặng trong phim mới, Lưu Diệc Phi không gặp vấn đề gì khác.

6. Cách đây không lâu, người ta chụp ảnh Dương Mịch và Đàn Kiện Thứ đang dùng bữa, đó là vì một nhà sản xuất mà họ quen biết chung đã đến Hoành Điếm để thăm, nhưng nhà sản xuất đó chỉ có thể ở lại Hoành Điếm một ngày nên họ đã gọi cho Dương Mịch Đàn Kiện Thứ buổi tối đến cùng đi ăn cơm, cùng nhau tụ tập, gặp gỡ bạn bè cũ, không nói chuyện hợp tác.

7. Nhậm Gia Luân không có vấn đề gì với mối quan hệ của anh ấy với vợ, nếu có điều đó gần như hủy hoại sự nghiệp của anh ấy.

8. Tinh dầu mà Dương Mịch sử dụng trong nhà có giá vài nghìn nhân dân tệ, mỗi lần trước khi làm việc, sẽ nhờ người làm thắp tinh dầu trước một giờ.

9. Phim cổ trang Youku "Xuân Hoa Yếm", nam chính là Lưu Học Nghĩa. Phim dự kiến khai máy vào tháng 12 sau khi "Niệm Vô Song" đóng máy. Dự án này tiếp xúc Lưu Học Nghĩa vào tháng 5, nhưng nữ chính đàm phán lúc đó không diễn, về sau vẫn chưa định được nữ chính. Hiện tại nữ chính đang đàm phán với 2 người.

10. Phim cổ trang "Nhập Thanh Vân" đã tạm định nữ chính là Vương Sở Nhiên, còn nam chính là Đặng Vi. Nếu thônng tin là đúng thì Vương Sở Nhiên đã đóng cùng 3 nam chính của Trường Tương Tư trong năm 2023.

11.Bộ phim điện ảnh "Được Ăn Cả Ngã Về Không" đã thành công ở phòng vé và giờ đây nó cũng là phần thưởng cho Kim Thần.

12. Bản thân Hầu Minh Hạo vẫn yêu thích ca hát và nhảy múa, đáng tiếc là khi sang Hàn Quốc anh đã không thực hiện được ước mơ của mình, khi về nước ký hợp đồng , anh cũng muốn đi theo con đường thần tượng. Tuy nhiên, Công ty sau đó dự định diễn xuất, con đường duy nhất trong nước là làm diễn viên, sau đó anh đã buông bỏ suy nghĩ theo con đường thần tượng.

13. Việc quay lại phim không phải là chuyện đơn giản, không thể nói hôm nay quay lại và tháng sau bắt đầu quay, vì việc quay lại đòi hỏi phải phối hợp nhiều thứ như địa điểm, đạo diễn, lịch trình diễn viên,...

14. Bộ phim "Trang Khang Khải Kỳ Lục" có nhiệt độ và danh tiếng khá tốt, nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức đặc biệt nổi tiếng, phần thưởng cho Hàn Đông Quân là nhiệt độ sẽ tăng trong thời gian ngắn và tài nguyên cũng sẽ tăng lên, nhưng về lâu dài nhiệt độ sẽ khó để duy trì.

15. Phim điện ảnh hài của Khai Tâm Ma Hoa "Chúa Ơi" với dàn diễn viên chính là Mã Tư Thuần, Tôn Dương, Hoàng Minh Hạo. ​​​