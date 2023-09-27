Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2023: Tiêu Chiến không phải là kiểu người chủ động xã giao, Hồ Nhất Thiên chuyển đến công ty của La Tấn?

2. Hoàng Cảnh Du khoảng thời gian này tài nguyên bị ảnh hưởng rất lớn, "Hồng Hải 2" và "Cực Hạn Khiêu Chiến" lần lượt bị giành mất bởi Vu Thích và Trần Mục Trì.

1. Nữ chính của phim “Em Yêu, Em Có Đó Không” tạm định là Đồng Lệ Á.

4. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh bỏ "Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ", cô hiện đang tiếp xúc bộ đại nữ chủ thương chiến "Hàm Tuyết" của Youku.

3. Quách Kỳ Lân đã quay xong "Khánh Dư Niên 2", nhưng gần đây anh ấy đã tăng cân nghiêm trọng lên tận 10 cân và trông ngày càng giống Quách Đức Cương.

5. Cả Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đều không phải là kiểu người chủ động xã giao.

6. "Hoán Vũ" - trong giới đã bàn tán rằng bộ phim này rất may mắn. Ban đầu dự kiến ​​là Tống Tổ Nhi, việc quay phim sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 và hợp đồng đã được ký kết. Tuy nhiên, trước khi phim bắt đầu quay, dư luận nổ ra tranh cãi và mọi sự hợp tác đều dừng lại, nhà sản xuất sợ hãi đến mức hủy bỏ Tống Tổ Nhi và ngay lập tức thay thế cô bằng Trương Tịnh Nghi, ít nhất họ không phải lo lắng về việc bị chôn vùi.

7. "Thủ Hộ Giả Môn" được tạm định nam chủ Hàn Đông Quân, tham diễn đặc biệt Trương Nhất Sơn.

8. Phim điện ảnh "Bến Tàu Mặt Trời" được chuyển thể từ câu chuyện có thật, với sự tham gia của: Mã Lệ, Huệ Anh Hồng. Phim sẽ khai máy vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

9. Quách Tĩnh Vũ có kế hoạch quay tiếp phần thứ 3 của loạt phim truyền hình iQiyi "Đường Triều Quỷ Sự Lục" là "Đường Triều Quỷ Sự Lục - Trường An Thiên" dự kiến ​​​​sẽ khởi quay sớm nhất vào quý 1 năm 2024.​​

10. Hồ Nhất Thiên chuyển đến công ty đại diện của La Tấn.

11. Cố Mạn rất thích Dương Dương, đối với những bình luận gần đây về Dương Dương trên mạng, cô ấy cảm thấy cư dân mạng có vấn đề về thẩm mỹ và không tán thành đánh giá của họ.

12. Ngoài phim Hồng Kông, Trương Mạn Ngọc tiếp theo còn có 2 hoặc 3 kế hoạch quay phim Đại lục.

13. Trương Tân Thành có hai bộ phim sẽ khởi quay vào năm sau, sẽ khó có thời gian để quay thêm bộ khác.

14. Kim Thần sắp được chính thức công bố người phát ngôn toàn cầu của Estee Lauder, tư liệu đã được quay chụp sẵn.

15. Phim điện ảnh “Không Bao Giờ Đánh Mất Tình Yêu” của Nhiêu Tuyết Mạn do Đinh Bồi đạo diễn, Tề Tần sản xuất, với sự tham gia của Quách Tuấn Thần và Đinh Chân trong vai khách mời, sẽ bắt đầu bấm máy ở Thành Đô vào cuối tháng.