Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/10/2023: Địa vị trong mảng phim ảnh của Angelababy giảm rõ rệt, xe của Thành Nghị bị fan cài thiết bị định vị?

Sao quốc tế 02/10/2023 11:12

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Quan Hiểu Đồng rất giỏi lấy bạn trai làm "lá chắn", mỗi khi việc kinh doanh của gia đình có chuyện gì, cô sẽ lập tức đưa bạn trai lên hot search để thu hút sự chú ý, lần này quán trà sữa của bố cô bị cưỡng chế, tin tức về cô đính hôn với bạn trai ngay lập tức xuất hiện.

2. Phạm Thừa Thừa hiện đang tham gia cả điện ảnh, truyền hình và các chương trình tạp kỹ, may mắn thay, cậu ấy luôn rất được công chúng yêu thích.

3. Phim đang quay của Tiêu Chiến sẽ đóng máy vào tháng 11, đúng thời điểm diễn ra các bữa tiệc cuối năm.

4. Phim mới của Hứa Khải đã được sắp xếp, gần đây anh ấy thực sự không thể nghỉ ngơi, dù sao thì anh ấy cũng là một sao nam quanh năm cư trú ở Hoành Điếm.

5. Địa vị trong mảng phim ảnh của Angelababy có sự suy giảm rõ rệt, nhưng tài nguyên thời trang vẫn luôn là top đầu.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/10/2023: Địa vị trong mảng phim ảnh của Angelababy giảm rõ rệt, xe của Thành Nghị bị fan cài thiết bị định vị? - Ảnh 1

6. Người nhà của Viên Băng Nghiên phần lớn đều là quan chức, đặc biệt là bố mẹ cô, trên thực tế họ ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của cô, đặc biệt là sau khi cô bị chỉ trích trong các thông báo.

7. Sau khi Đinh Vũ Hề trở nên nổi tiếng, anh ấy chú ý hơn đến việc bảo vệ quyền riêng tư của mình và sẽ không dễ dàng tiết lộ bạn gái, nhưng hiện tại anh ấy thực sự đang độc thân. 

8. Phim hài "Oh My God" với sự tham gia của của dàn diễn viên Mã Tư Thuần, Tôn Dương, Hoàng Minh Hạo.

9. Đàn Kiện Thứ rất trân trọng nghiệp vũ công của mình sau khi sự nổi tiếng của anh tăng vọt, và đặc biệt chú ý đến mọi thứ, từ cuộc sống riêng tư cho đến hình ảnh trên màn ảnh của mình.

10. Xe của Thành Nghị đã bị fan tư sinh cài đặt thiết bị định vị không chỉ một hai lần, anh ấy rất mệt mỏi nhưng không có cách nào tránh được.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/10/2023: Địa vị trong mảng phim ảnh của Angelababy giảm rõ rệt, xe của Thành Nghị bị fan cài thiết bị định vị? - Ảnh 2

11. Không phải Lộc Hàm không có phim điện ảnh hay truyền hình tìm đến mà là anh ấy không muốn đóng phim chút nào, thời gian trôi qua ai cũng biết anh ấy không có kế hoạch đóng phim và họ đã ngừng tìm kiếm anh ấy.

12. "Người điều khiển lửa" của Tống Thiến và Trương Vân Long có kịch bản kết hợp giữa thể loại chữa cháy và huyền nghi, kể về câu chuyện của một điều tra viên cứu hỏa. Phim sẽ không ra mắt sớm, hãy đợi thông báo chính thức sau 2 tháng nữa.

13. Bạn gái của Bành Dục Sướng có thế lực và mối quan hệ nhất định trong ngành, và một số nghệ sĩ nam đang cố gắng lợi dụng cô ấy.

14. Tôn Di đang điều hành công ty riêng và đã ký hợp đồng với một người mới.

15. Chương trình "Kỵ hữu thử lý" không hề có hoạt động thương mại nào, nó đơn giản là sở thích cá nhân của Ngô Lỗi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/10/2023: Trương Vãn Ý không lo lắng về tài nguyên phim ảnh, Tống Tổ Nhi có ý định ra nước ngoài sống?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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