2. Phim cổ trang "Lưu Thủy Điều Điều" với sự tham gia của Nhậm Gia Luân, Lý Lan Địch, Từ Chính Khê đã được lập hồ sơ chuyển thể từ webdrama sang phim truyền hình dài tập, điều đó có nghĩa là khả năng cao sẽ chiếu đài.

1. Hiện Trịnh Sảng không mời luật sư luôn, bởi vì hầu hết tài sản của cô ấy đã được chuyển đến Mỹ.

3. Dương Siêu Việt đi học kỹ năng diễn xuất trong 12 ngày, chủ đề này sau khi được tung ra đã nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Đây là một cách để cô ổn định tài nguyên, tất cả các bộ phim truyền hình trước đây của cô đều có thành tích không tốt, và "Bảy Kiếp May Mắn" chính là cọng rơm cuối cùng mà cô không nắm bắt được, tư bản phía sau cô sắp sửa từ bỏ cô nên cô phải nhanh chóng hành động.

5. Tống Tổ Nhi có ý định ra nước ngoài một thời gian, bố mẹ cô ấy chịu trách nhiệm xử lý việc trong nước, cô ấy nói rằng cô ấy không biết gì và không hiểu gì cả.

6. Các vấn đề trong gia đình của Ngu Thư Hân đã được nhân viên giải quyết và sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của cô ấy.

7. Trên mạng rộ lên tin đồn Trần Phi Vũ được chọn vào vai nam chính trong "Hiến Ngư", fan nguyên tác bắt đầu tẩy chay vì cho rằng cậu ấy không đủ tốt và đã từng sập phòng. Phim đã tiếp xúc với Cung Tuấn suốt thời gian qua, sau khi nữ chính được chọn là Ngô Cẩn Ngôn, đoàn đội của Cung Tuấn không đặc biệt hài lòng nên bắt đầu trốn tránh vai diễn, đoàn làm phim không thể chờ đợi, nên liên lạc với người khác là chuyện bình thường.

8. Một đoạn ghi hình chương trình tạp kỹ của Dương Tử, Tạ Na và Lâm Tâm Như. Cả ba người dường như có bầu không khí rất vui vẻ. Dương Tử tham gia chương trình tạp kỹ này để đạt được sự hợp tác sâu rộng với đài Mango, Tạ Na đã quay trở lại ngôi nhà cũ của mình. Về phần Lâm Tâm Như, cô ấy đã mấy năm không phát triển ở đại lục, bây giờ cô và Hoắc Kiến Hoa đều muốn quay lại, nhất định phải có người chống lưng đủ mạnh, mối quan hệ giữa hai bên cũng rất tốt.

9. Phim mới của Giả Linh hiện đang tạm nghỉ và sẽ tiếp tục quay sau khi Giả Linh hoàn thành kế hoạch giảm cân, tin tức hiện tại là Giả Linh đã giảm cân thành công, cô rất khắt khe với bản thân và giảm cân nhanh đến nỗi làn da của cô cũng bị ảnh hưởng. Hiện cô đang tìm một đội ngũ thẩm mỹ chuyên nghiệp để chăm sóc cho mình.

10. Trương Vãn Ý hiện không phải lo lắng về tài nguyên phim ảnh.

11. Vương Hạc Đệ từng mang hồ sơ bệnh án của mình đến các bữa tiệc rượu, bất cứ khi nào có người mời anh uống rượu, cậu sẽ lập tức lấy hồ sơ bệnh án và trưng ra.

12. Trong bộ phim giữa Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành, Trần Mục Trì ban đầu được chọn vào vai nam phụ, sau khi nổi tiếng, anh ấy muốn giành được vai nam chính, đoàn làm phim luôn do dự, sau khi nói chuyện rất lâu, Trịnh Nghiệp Thành gần như đã bỏ dự án, cuối cùng Thành Long đã tìm đến người quản lý, quyết định cuối cùng là dàn diễn viên không thay đổi và Trịnh Nghiệp Thành sẽ tiếp tục đóng vai nam chính.

13. Đội của Tiêu Chiến rất trung thành với cậu ấy, chuyện gì cũng sẽ chịu trách nhiệm, ở giai đoạn này khó có khả năng sẽ đổi người.

14. Lý Tiểu Nhiễm đang đàm phán "Thế giới sau sinh" phần 2.

15. Lý Hiện rất thích cảm giác đi xe đạp điện, hiện tại anh đang đạp xe điện tới lui khi quay phim, điều này mang đến nhiều bất ngờ cho đoàn làm phim.