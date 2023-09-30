Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/9/2023: Lâm Tâm Như đang tuyển chọn diễn viên mới, Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn tranh giành phiên vị nên phim chưa thể phát sóng?

2. Vương An Vũ từ chối dự án cổ trang "Nữ Tương Tinh", anh ấy bỏ phim cổ trang vì đã nhận phim của Chính Ngọ. Bộ này anh ấy sẽ đóng nam phụ, còn Phạm Thừa Thừa sẽ đóng nam chính.

1. Phim của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn sẽ lên sóng vào tháng 11/2023. Cả hai người sẽ đều thuộc nhóm tài nguyên, bắt đầu là phát sóng trực tiếp, chụp tạp chí, quay chương trình chung.

4. Tài nguyên của Cổ Lực Na Trát năm nay giảm xuống rõ rệt. Chủ yếu là cô ấy quá coi trọng vẻ ngoài, thứ 2cát xê thấp không nhận, chế tác thấp thì lười diễn.

3. Hiện tại Dương Tư nhận phim đều cố định là phiên 1. Có rất nhiều nam nghệ sĩ tình nguyện hợp tác cùng cô ấy. Hứa Khải vẫn là phiên 2 cho Dương Tử, anh ấy chưa đủ tiêu chuẩn để tranh phiên với Dương Tử.

5. Tiến kiếm 4 sắp ra mắt, nhưng Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn đang tranh giành phiên vị, khiến đoàn làm phim đau đầu.

6. Mã Tư Thuần và bạn trai không có chia tay, hai người vẫn có ý định đi đăng ký kết hôn.

7. Vương Ảnh Lộ sẽ tham gia dàn diễn viên của Dị nhân chị hạ 2 vào cuối tháng 10.

8. Cát xê của Trương Tịnh Nghi không cao lại có diễn xuất, có đề tài. Bởi vậy kịch bản tìm đến cửa rất nhiều.

9. Triệu Lệ Dĩnh được thương hiệu mời đi tuần lễ thời trang nhưng vì vấn đề lễ phục mà cuối cùng quyết định không đi.

10. Lâm Tâm Như gần đây đang tuyển chọn những tài năng mới trong làng giải trí trong nước cho các dự án phim truyền hình mới. Chỉ là người mới vào làng giải trí không có ấn tượng tốt lắm với cô, nên dù cô có đề nghị đãi ngộ tốt hơn thì người mới cũng chưa chắc sẽ về với cô, dù sao hợp tác với cô có thể sẽ hủy hoại tương lai của họ.

11. "Tiên Kiếm" của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn dự định lên sóng vào tháng 11. Đoàn đội 2 bên đấm nhau vì phiên vị rất căng khiến đoàn làm phim nhức cái đầu. Tạm thời thì Cúc Tịnh Y nhất phiên.

12. "Hiến Cá" vốn luôn được đồn đại là đã xác định Cung Tuấn là nam chính nhưng gần đây lại hay tin nam chính là Trần Phi Vũ. Bộ này đổi kịch bản thành phim nam chủ nên hơi khó tìm nữ chính.

13. Đoàn làm phim mới của Vu Thích phải di chuyển rất nhiều và đến Thượng Hải để quay lại, tuy nhiên, trong quá trình quay phim, người hâm mộ luôn tụ tập, ngay khi thiết bị được chuẩn bị để quay, việc quay phim đã bị dừng lại vì lý do lượng lớn người hâm mộ tụ tập. Đoàn làm phim đã dặn Vu Thích không nên đến gần người hâm mộ trong khoảng thời gian này nhưng Vu Thích không nghe, hậu quả là người hâm mộ đã trì hoãn tiến độ công việc một cách nghiêm trọng, và những người dân gần đó cũng bị quấy rầy bởi một số lượng lớn người hâm mộ.

14. Tạ Na sắp mở show tống nghệ “Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta” tương tự như phiên bản nữ show “Hướng về cuộc sống”. Dương Tử sẽ làm khách mời vài tập.

15. Mối quan hệ giữa Trương Tân Thành và Lý Lan Địch khá ổn định, mặc dù mẹ của Trương Tân Thành đã hết sức đề phòng và không cho phép bạn gái của con trai đến phim trường nhưng họ vẫn sẽ gặp nhau sau khi rời phim trường.