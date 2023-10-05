Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khá tốt, Dương Tử được xem như là minh chứng cho phim bạo hồng?

Sao quốc tế 05/10/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đoàn đội Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi đọc kịch bản "Liên minh anh hùng" thấy rằng thiết lập nhân vật không phù hợp với hình tượng của nghệ sĩ. Mấy năm gần đây hình tượng của cậu ấy trong các bộ phim đều là kiểu rất tích cực, sợ nhận bộ này mất nhiều hơn được.

2. Hợp đồng giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành sắp hết hạn, chắc chắn Gia Hành sẽ không chịu buông tay.

4. Dương Tử sẽ không diễn “Quốc Sắc Phương Hoa” mà sẽ nhận “Phong Nguyệt Bất Tương Quan” của Tencent, dự kiến sẽ khởi quay vào cuối tháng 12.

5. Mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh vẫn khá tốt, nếu không hai người sẽ không hợp tác lần 2. Triệu Lộ Tư đã mời Lưu Vũ Ninh hợp tác lần 2 với mình từ lâu, tuy nhiên lịch trình lúc đó không thuận lợi nhưng hiện tại có thể coi là cô đã đạt được mong muốn của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khá tốt, Dương Tử được xem như là minh chứng cho phim bạo hồng? - Ảnh 1

6. La Vân Hi có thể tiếp xúc với những kịch bản cổ trang S+, và mức lương của anh ấy là cao nhất khi đóng cổ trang, vì thể hình của anh ấy quá gầy so với phim truyền hình hiện đại, nên tài nguyên phim hiện đại cũng không tốt.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba có tiếp xúc với bộ phim "Liên Minh Huyền Thoại", bộ phim này tuy là phim nam chủ, nữ chính là phiên 2 nhưng chủ yếu là để gây dựng mối quan hệ với Trương Nghệ Mưu, về sau sẽ không cần phải lo lắng về tài nguyên.

8. Phim cổ trang đại nữ chủ “Tử Dạ Quy” tạm định tháng 12 khai máy, nữ chính vẫn là Điền Hi Vi, nam chính là Trương Vãn Ý.

9. Ngu Thư Hân lại đang tìm kiếm một nhà tạo mẫu nổi tiếng, đồng thời cũng muốn tuyển một người từ đội của đại hoa, cho dù tốn nhiều tiền.

10. Hiện tại, Dương Tử ở trong giới rất được hoan nghênh. Cô ấy như là biểu tượng minh chứng cho phim bạo hồng. Nhiều tiểu sinh muốn cùng cô ấy hợp tác hạng mục mới, dù là nam hai, nam ba, vai phụ cũng tranh giành tài nguyên rất kịch liệt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khá tốt, Dương Tử được xem như là minh chứng cho phim bạo hồng? - Ảnh 2

11. "Hiến Ngư" đã có ý định ký hợp đồng với Cung Tuấn, bộ phim này không liên quan gì đến Trần Phi Vũ. Nữ chính tạm định là Ngô Cẩn Ngôn.

12. Đường Yên đã ký hợp đồng với một nữ diễn viên mới tên là Mã Tâm Thuỵ, cô ấy đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình trước đây và khá xinh đẹp, cô ấy sẽ góp mặt trong bộ phim mới của Đường Yên.

13. Dù gu thời trang của Ngô Tuyên Nghi bị chê thì tài nguyên thời trang của cô cũng không hề tệ.

14. Vợ chồng Trương Nhược Quân đã bàn bạc trước khi kết hôn, nếu một bên quá bận rộn thì bên kia sẽ phải dành thời gian chăm sóc gia đình.

15. Ngụy Đại Huân hiện tại được trong giới khá xem trọng, sau khi nổi tiếng, chất lượng và số lượng tài nguyên rất ấn tượng, nền tảng cũng rất lạc quan với anh, gần đây đã giao cho anh ấy ba kịch bản.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/10/2023: Trương Vãn Ý không lo lắng về tài nguyên phim ảnh, Tống Tổ Nhi có ý định ra nước ngoài sống?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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