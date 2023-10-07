Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/10/2023: Hứa Khải sẽ đốt điện thoại cũ nếu mua cái mới, Thành Nghị sẽ không dễ dàng yêu nữ diễn viên trong ngành?

Sao quốc tế 07/10/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mã Tư Thuần mỗi lần đi chơi với bạn trai, cô ấy sẽ là người thanh toán hóa đơn.

2. Dương Mịch thật sự rất thông minh, cô ấy rất rõ ràng về những vấn đề đúng sai, cô ấy biết sự khác biệt giữa một bữa ăn no và một bữa ăn đủ. Ngoài ra, Dương Mịch thích chơi game, tất cả đàn ông muốn theo đuổi cô giờ đều bắt đầu bằng việc chơi game.

3. Huỳnh Hiểu Minh những năm gần đây rất nổi tiếng trong giới giải trí trong nước, anh không tranh giành chức vị mà còn đề bạt một số đạo diễn mới và nhà sản xuất mới, nhiều người rất biết ơn anh.

4. Hứa Quang Hán tuy đóng phim đồng tính nhưng anh là trai thẳng và đã có nhiều bạn gái.

5. Thành Nghị sẽ không dễ dàng yêu nữ diễn viên trong ngành, mẹ anh luôn kiểm soát chặt chẽ việc này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/10/2023: Hứa Khải sẽ đốt điện thoại cũ nếu mua cái mới, Thành Nghị sẽ không dễ dàng yêu nữ diễn viên trong ngành? - Ảnh 1

6. Phong cách của Lư Dục Hiểu đã nhiều lần bị chế giễu, tư thế của cô cũng bị chỉ trích, đội của cô đã riêng tư tìm một giáo viên để giúp cô điều chỉnh tư thế và trang phục.

7. Bộ phim cổ trang có sự tham gia của Lưu Học Nghĩa và Đường Yên vẫn đang được quay liên tục, không còn nhiều cảnh quay và việc quay phim sẽ hoàn thành trong tháng này.

8. Trần Phi Vũ là một trong số ít sao nam sập nhà nhưng vẫn có tài nguyên liên tục, ở giai đoạn này, tài nguyên điện ảnh và truyền hình đã phục hồi, ngoài phim chủ đề chính, anh hiện còn có nhiều hơn một nguồn tài nguyên phim truyền hình.

9. Ngoại hình của Cổ Lực Na Trát rất nổi bật, cô được đánh giá là nữ diễn viên “xinh đẹp” trong giới giải trí trong nước hiện nay.

10. Mỗi lần Hứa Khải đổi điện thoại di động mới đều đốt điện thoại cũ, sợ thông tin trong điện thoại bị lộ nên không bán đồ cũ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/10/2023: Hứa Khải sẽ đốt điện thoại cũ nếu mua cái mới, Thành Nghị sẽ không dễ dàng yêu nữ diễn viên trong ngành? - Ảnh 2

11. Trong đội của Cúc Tịnh Y, người mà có thể tiếp xúc thân thể với cô ấy phải là nữ. Để tránh xảy ra lùm xùm không đáng có, Cúc Tịnh Y đã thay đổi toàn bộ thành viên trong đội thành nữ.

12. Ông chủ lớn của Đặng Vi là Trần Tư Thành, sau khi anh trở nên nổi tiếng, Trần Tư Thành đã trực tiếp bổ sung cho anh một vai diễn mới trong bộ phim "Thám Tử Phố Tàu 4", sau này sẽ tập trung khen ngợi anh.

13. Triệu Kim Mạch là kiểu người dù giảm bao nhiêu cân cũng sẽ bị béo mặt nên cô gặp bất lợi khi bị chụp ảnh.

14. Bạch Lộc cũng đã bắt đầu chăm chỉ hơn trong mảng thời trang, cô không muốn bị so sánh với những tiểu hoa khác.

15. Ngụy Đại Huân đang đàm phán về chứng thực trang sức xa xỉ. Trên mạng gần đây đưa tin, dàn diễn viên chính của bộ phim truyền hình "Mật Ngữ Kỷ" đã liên hệ: Lưu Diệc Phi và Ngụy Đại Huân. Lưu Diệc Phi đã định ký thỏa thuận.

 

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