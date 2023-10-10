Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/10/2023: Phim của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên có nhiều cảnh hôn, đạo diễn phim của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh rất áp lực?

Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam cũng đang có ý định mua bộ phim "Dữ phượng hành" và đã thương lượng giá cả, cô ấy vẫn rất chú ý đến nhà phân phối khi nhận phim truyền hình, và tích cực mở rộng nhân mạch trong giới kịch nghệ, không chỉ vì tài nguyên mà còn vì để có giải thưởng trong tương lai.

1. Triệu Lệ Dĩnh không phải xuất thân từ chính quy, dù tích cực bày tỏ thiện chí với đạo diễn nhưng lĩnh vực điện ảnh không dễ gia nhập. Cô ấy cũng không thể đợi một người nào đó hạ cánh hay các dự án bị bỏ trống, dù sao thì thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. ‍‍‍‍‍‍‍Vì vậy, gần đây cô quay lại tập trung đọc kịch bản phim truyền hình, gần đây cô được tiếp xúc với "Hàm tuyết", nên ê-kíp đã thực hiện một số hoạt động tiếp thị trang phục nhân vật để duy trì nhiệt độ.

3. Hiện tại vẫn chưa có kịch bản hay nào tìm đến Cổ Lực Na Trát.

2. Từ Lộ hiện không còn độc thân, cô đang hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi.

4. Đối với Lâm Tâm Như, chỉ cần cô ấy muốn tiếp tục phát triển trong ngành thì cô ấy vẫn còn cơ hội.

5. Phim "Tình yêu có pháo hoa" của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên có nhiều cảnh hôn nên hiện đang phải kiểm duyệt lại. Bộ phim dự tính sẽ phát sóng vào đầu năm 2024, thay vì cuối năm 2023.

6. Ngu Thư Hân thích khóc nhưng cô ấy có thể nhanh chóng quay lại làm việc sau khi khóc.

7. Lý Tiểu Lộ về cơ bản không còn kết giao với những người bạn nổi tiếng nữa, một nửa số bạn bè có mặt trong sinh nhật của cô ấy là những người nổi tiếng trên mạng.

8. Các nhà sản xuất trong giới phim cổ trang rất thích Dương Tử, và một số người đã chờ lịch để ký hợp đồng với cô ấy.

9. Lưu Diệc Phi có một căn phòng trong nhà dành riêng để đựng nhiều loại búp bê Hello Kitty.

10. Ngay sau khi "Rèm ngọc châu sa" của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh được công bố chính thức, tổng đạo diễn Tạ Trạch đã phải khoá weibo. Làm đạo diễn phim lưu lượng cũng thật áp lực.

11. Kiều Chấn Vũ có gia đình hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc, không có vấn đề gì khác, mấy năm trước trên mạng có tin đồn một nam nghệ sĩ mặc trang phục cổ trang ngoại tình, nhiều người nói chính là anh, nhưng thực tế thì anh ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này.

12. Sau khi Ngô Thiến sinh con, những vết rạn trên bụng khiến cô khó chịu, khiến cô ngại mặc quần áo ngắn. Ngoài ra, con gái của Ngô Thiến tò mò về xe buýt và muốn ngồi trên đó nên Ngô Thiến đã đeo khẩu trang và đội mũ, tìm một chiếc xe buýt xung quanh không có người rồi ngồi chơi với con gái.

13. Sức khoẻ Mã Tư Thuần gần đây rất tốt, nhiều kịch bản hay đã được giao cho cô ấy.

14. Trần Nghiên Hy bây giờ không thường xuyên quay lại Đài Loan, bất cứ khi nào có thời gian, cô đều đưa con trai đến thăm Trần Hiểu.

15. Việc đầu tư của Hoàng Tử Thao đã bị đối tác lừa nhiều lần.