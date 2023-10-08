Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/10/2023: Lưu Diệc Phi gần đây nhận rất nhiều kịch bản hay, Lưu Thi Thi sẽ đóng một bộ phim truyền hình mỗi năm?

Sao quốc tế 08/10/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Dương hiện nay rất coi trọng "Phàm nhân tu tiên", anh ấy có nhiều tiếng nói trong quá trình quay phim

2. Trần Mục Trì có rất nhiều người hâm mộ nữ nhà giàu. Lần này anh ấy ngồi cạnh một người hâm mộ khi ra nước ngoài. Người hâm mộ này đã đặc biệt mua vé chỉ để được nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần.

3. Phim mới của Hồ Ca không thành công ở phòng vé, ê-kíp của anh ấy khá lo lắng, hiện tại họ nói là do đề tài chưa phổ biến và lịch chiếu phim ít.

4. Trương Gia Nghê và Trương Tiểu Phỉ ban đầu có một chương trình tạp kỹ mới để hợp tác, nhưng hiện tại việc hợp tác đã bị hủy bỏ vì lùm xùm tham dự show diễn Crazy Horse của Trương Gia Nghê.

5. Mục tiêu của Lưu Thi Thi là đóng một bộ phim truyền hình mỗi năm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/10/2023: Lưu Diệc Phi gần đây nhận rất nhiều kịch bản hay, Lưu Thi Thi sẽ đóng một bộ phim truyền hình mỗi năm? - Ảnh 1

6. Đàn Kiện Thứ và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp bắt tay hợp tác một loạt hạng mục thương vụ kính mắt.

7. Dự án truyền hình tương đối chắc chắn hiện tại của Đàn Kiện Thứ là "Thợ Săn Tội Phạm 2", và những dự án khác vẫn đang được thảo luận.

8. Mẹ của Ngô Lỗi rất nghiêm khắc với anh ấy, cơ bản là đi dự tiệc, đi ăn với ai thì anh ấy đều phải báo cáo với mẹ.

9. Nguỵ Đại Huân không có ý định từ bỏ các chương trình tạp kỹ, trong tương lai anh ấy sẽ tiếp tục tham gia show để duy trì hiệu quả, anh ấy sẽ tập trung vào cả diễn xuất.

10. Lưu Diệc Phi quả thực gần đây nhận được rất nhiều kịch bản hay, nhưng cô ấy không muốn có một lịch trình đặc biệt dày đặc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/10/2023: Lưu Diệc Phi gần đây nhận rất nhiều kịch bản hay, Lưu Thi Thi sẽ đóng một bộ phim truyền hình mỗi năm? - Ảnh 2

11. "Nắng gắt bên tôi" hầu như không có phần thưởng cho Tiêu Chiến. Dữ liệu của bộ phim này lúc đầu khá tốt, nhưng về sau thì yếu dần và gần như im lặng. Công tác quảng bá cho bộ phim này vẫn rất thấp và kinh phí cũng rất ít.

12. Trương Nhất Sơn vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, gần đây anh bận rộn quay phim tại Hoành Điếm với vai là nam chính.

13. Trước đây Điền Hi Vi đã từng học đấm bốc, cô ấy nghĩ đó là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng, cô ấy cũng có một địa điểm tập đấm bốc cố định.

14. Màu tóc bạch kim của Vương Nhất Bác tại Tuần lễ thời trang được nhiều cư dân mạng nữ ưa thích, săn đón. Một thời gian nữa anh sẽ nhuộm lại tóc, dù sao anh vẫn phải nhập đoàn để quay phim, và đó là trọng tâm công việc của anh.

15. Vương Nhất Bác luôn yêu cầu trợ lý của mình thỉnh thoảng đãi mọi người một bữa, cách làm này rất thường xuyên trong đội, anh ấy thực sự là một ông chủ tốt.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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