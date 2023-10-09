Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/10/2023: Mã Tư Thuần quen với việc tài trợ cho bạn trai, Thái Từ Khôn không có tài nguyên phim ảnh?

Sao quốc tế 09/10/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim "Thời Khắc Hành Động Bắc Kinh" của đạo diễn Ninh Hạo sắp khởi quay, với sự tham gia của: Cát Ưu, Quách Kỳ Lân, Lý Tuyết Cầm, Lưu Mẫn Đào. ​​​

2. Thân phận quân nhân xuất ngũ của Bạch Vũ Phàm vẫn rất được yêu thích trong ngành, phía sau anh ấy sẽ tham gia bộ phim truyền hình "Quốc Bảo Diệu Thế" có đầu tư khá lớn.

3. Thẩm Đằng bây giờ sẽ luôn mang theo bác sĩ khi tham gia các chương trình tạp kỹ, bởi vì thể trạng của anh ấy quả thực không tốt, thậm chí có thể suy sụp bất cứ lúc nào nên phải được bác sĩ chăm sóc.

4. Thành Nghị không bị bệnh ngôi sao và đối xử tốt với nhân viên.

5. Thái Từ Khôn không có tài nguyên phim ảnh hay thương vụ tốt nên hiện tại chỉ có thể sản xuất các bài hát trước.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/10/2023: Mã Tư Thuần quen với việc tài trợ cho bạn trai, Thái Từ Khôn không có tài nguyên phim ảnh? - Ảnh 1

6. Nhóm stylist mà đội của Triệu Kim Mạch sử dụng không phù hợp với phong cách của cô ấy, nhưng cô ấy và nhóm của mình quyết định rằng họ không muốn thay đổi.

7. Cúc Tịnh Y khá nổi tiếng trong giới phú nhị đại, nhưng cô ấy rất sáng suốt và không coi trọng việc đó, tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp tốt

8. Phạm Băng Băng tung tin sắp trở về Trung Quốc nhưng thực ra chỉ là để dỗ dành người hâm mộ, giờ cô ấy đang nợ nần chồng chất, chỉ biết lẩn trốn, bế tắc ở nước ngoài. 

9. Bộ phim cổ trang có sự tham gia của Lưu Học Nghĩa và Đường Yên vẫn đang được quay một cách ráo riết, không còn nhiều cảnh quay và việc quay phim sẽ hoàn thành trong tháng này. Năm nay, lịch trình của Lưu Học Nghĩa vẫn rất dày đặc, phim đang quay anh ấy là nam chính, đây là một bước tiến lớn đối với Lưu Học Nghĩa, cuối cùng thì sự nghiệp của anh ấy cũng đã được mở ra, đồng thời thù lao cũng được cải thiện theo.

10. Mã Tư Thuần từ lâu đã quen với việc tài trợ cho bạn trai, cô ấy luôn trả tiền ăn khi đi chơi, và cô ấy không bao giờ yêu cầu bạn trai trả tiền khi đi mua sắm, bạn trai của cô ấy cũng đã quen với việc này và không nghĩ có vấn đề gì.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/10/2023: Mã Tư Thuần quen với việc tài trợ cho bạn trai, Thái Từ Khôn không có tài nguyên phim ảnh? - Ảnh 2

11. Tài nguyên của Trần Tinh Húc là do mẹ anh quyết định, mẹ anh cũng kiểm soát các nữ diễn viên hợp tác.

12. Hiện tại, hầu hết các bộ phim mà Vu Thích tiếp xúc đều là chủ đề quân nhân

13. Lý Lan Địch vẫn là nữ nghệ sĩ của Đường Nhân, cô chỉ ký hợp đồng đại lý với một công ty khác.

14. Dự án phim truyền hình trọng điểm "Quốc Bảo Diệu Thế". Sản xuất: iQiyi, Thiểm Tây. Đạo diễn: Huệ Giai Đống (Diên Hi Công Lược, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Tôi Là Cảnh Sát Hình Sự). Diễn viên chính: Bạch Vũ Phàm. Thời gian bắt đầu: 7/10, Thời gian quay: 120, Địa điểm quay: Tây An, Thiểm Tây, Hàn Thành. 

15. Bộ phim tiếp theo của Dương Tử vẫn là "Quốc sắc phương hoa" nhưng phải đến cuối năm 2023 mới khai máy, sau đó cô sẽ ghi hình cho chương trình tạp kỹ mới "Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta" của đài Mango, cô có rất ít cảnh quay lại cho "Thanh trâm hành", phần lớn đều là cảnh của nam chính.

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