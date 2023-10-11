Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/10/2023: Dương Mịch từ chối tham gia chương trình tạp kỹ, Angelababy nếu bị phong sát cũng không có tổn thất gì?

2. Sau khi Ngô Thiến sinh con, những vết rạn trên bụng khiến cô khó chịu, khiến cô ngại mặc quần áo ngắn.

1. Dù đã có con nhưng La Tấn vẫn nhất quyết gọi Đường Yên là "bảo bảo" và thói quen này chưa bao giờ thay đổi.

4. Bộ phim điện ảnh văn nghệ mà Triệu Lệ Dĩnh nói đến gần đây là để đoạt giải nhưng hiện tại vẫn chỉ là dự định, việc chuẩn bị tiến triển chậm và sẽ mất một thời gian để triển khai dự án.

3. Mặc dù Đặng Vi trước đây từng vướng phải một số tranh cãi về danh tiếng nhưng trong ngành vẫn rất lạc quan về cậu ấy, cậu ấy còn nhiều tài nguyên về thời trang và thương vụ, sau khi nổi tiếng, cậu càng trở nên thận trọng hơn.

5.​ Dương Mịch đã từ chối nhiều lời mời tham gia chương trình tạp kỹ, đồng thời cũng chủ động giảm thù lao đóng phim, nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp.

6. Mặc dù Lâm Nhất đã có ba bộ phim truyền hình nam chính nhưng không bộ phim nào thu hút được nhiều người hâm mộ, Lâm Nhất rất phù hợp với cặp đôi hiện tại, nhưng đối tác hiện tại lại khó trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, Đường Nhân rất kỳ vọng vào anh, mọi tài nguyên đều dồn vào cậu, cậu chỉ còn một cơ hội thăng tiến.

7. Có một bộ phim cổ trang cấp A+ tiếp xúc Hoàng Cảnh Du, nữ chính là Điền Hi Vi, Hoàng Cảnh Du cảm thấy mình không hợp cổ trang, tiến độ của bộ phim này rất chậm, phải đến quý 3 năm sau mới khai máy.

8. Gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba chủ yếu quay “Hoa thiểu” và kinh doanh ảnh đẹp để duy trì nhiệt độ, sau khi ghi hình chương trình, cô sẽ tham gia diễn trong "Vạn tra".

9. Trương Tiểu Phỉ chuyển sang con đường phim truyền hình đô thị, và bây giờ vị trí của cô ấy có phần giống với Đàm Tùng Vận.

10. Cư dân mạng cho rằng Angelababy nếu bị phong sát cũng không có tổn thất gì, bởi vì cô ấy không có tác phẩm nào đáng giá, để mọi người tìm kiếm tài nguyên nên cứ phong sát cô ấy đi. Nhưng cô ấy chắc cũng không gặp vấn đề gì lớn, giờ cô ấy đã trở về Trung Quốc rồi, sẽ tiếp tục kết nối và có sự hợp tác với thương hiệu cao cấp.

11. Không phải là không có người dẫn chương trình nào khác trên đài Mango, nhưng thực sự không ai có thể thay thế Hà Cảnh. Vì có kinh nghiệm dẫn chương trình nhiều năm, nhanh trí, thông minh, nhạy cảm và ăn nói giỏi nên anh thường là người đến giải cứu và trấn an các sự việc.

12. Bộ phim mới của Lưu Hạo Tồn sắp ra mắt, đây là tác phẩm đầu tiên cô chuyển từ mảng điện ảnh sang mảng truyền hình trực tuyến nên cô rất coi trọng nó, sẽ không thiếu hoạt động tiếp thị.

13. Trần Phi Vũ là một trong số ít sao nam sập phòng nhưng vẫn có tài nguyên liên tục, ở giai đoạn này, tài nguyên điện ảnh và truyền hình đã phục hồi, ngoài phim điện ảnh, cậu ấy hiện còn có nhiều hơn một tài nguyên truyền hình.

14. Xếp hạng trong ngành của Trần Triết Viễn đã tăng lên một bậc sau buổi bộ phim mùa hè của anh ấy, các kịch bản anh ấy đang thực hiện đều được xếp hạng S+, và bộ phim mới của anh ấy đã được lên lịch vào nửa cuối năm sau trước khi quay xong.

15. Mao Hiểu Đồng mỗi năm tốn rất nhiều tiền cho việc chăm sóc mắt vì đôi mắt của cô ấy to và dễ có nếp nhăn.