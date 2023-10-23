2. Mặc dù "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính nhận được phản hồi tốt nhưng vẫn chưa thu hồi được vốn đầu tư và không có lãi. Còn phim "Khói lửa nhân gian" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên lại kiếm được rất nhiều tiền lãi.

1. Trong video mới nhất trên phim trường "Niệm Vô Song", Đường Yên được phát hiện đang chống nạng quay phim, dường như bị một vết thương ở chân vẫn chưa lành. Cô ấy được đưa đến bệnh viện và được phát hiện bị rạn xương nhẹ, ban đầu cô ấy muốn làm một số bản thảo marketing kính nghiệp, nhưng bây giờ công chúng không dễ gạt. Chân của cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu không cô ấy sẽ không thể kiên trì quay phim.

4. Bao Thượng Ân và Tống Tổ Nhi đều do 1 bên tư bản đầu tư để đẩy mạnh danh tiếng, bởi vậy Bao Thượng Ân đã thành công tiếp nhận những tài nguyên vốn thuộc về Tống Tổ Nhi.

3. "Dạ Lữ Nhân" bản điện ảnh sắp khởi động, đoàn làm phim muốn mới Chu Nhất Long và Nghê Ni hợp tác nhưng Nghê Ni không muốn nhận dự án này.

5. Gần đây, Trương Bá Chi trùng tu nhan sắc quá nhiều nên mặt ngày một cứng hơn, mỗi lần tham dự hoạt động đều yêu cầu phóng viên không đăng ảnh gốc.

6. Vương Nhất Bác được đề cử Kim Kê nhưng không nhận được sự ủng hộ của phần đông khán giả. Hầu hết họ đều cho rằng Kim Kê năm nay cũng không công bằng.

7. Bộ phim huyền nghi iQiyi "Chân Tướng Lời Khai" là phiên bản làm lại từ bộ phim truyền hình Nhật Bản "Cái Chết Bất Thường". Đạo diễn: Đinh Hắc, nữ chính: Tống Dật, nam chính chưa định. Nghe nói nhân vật của Tống Dật sẽ được đổi thành Vĩ Quang Chính với nhiều cảnh yêu đương hơn.

8. Bộ phim cổ trang "Dữ Phượng Hành’’ của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu chiêu thương. Phim dự kiến ​​sẽ được phát sóng vào tháng 12​​​.

9. Nữ chính bộ "Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án" của Cung Tuấn không phải Địch Lệ Nhiệt Ba. Phía Nhiệt Ba lập tức bác bỏ tin đồn hợp tác có thể thấy 2 bên không hài lòng với lần hợp tác trước đó. Bộ này nữ chính là Từ Lộ, Từ Lộ vừa đẹp lại có cảm giác cặp đôi với Cung Tuấn.

10. Angelababy lại chuẩn bị đi nghỉ, khoảng thời gian này cô không có công việc gì, cũng không có người chủ động tìm đến cô.

11. Sau khi để cùng màu tóc, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng lại bị so sánh vì kiểu trang phục giống nhau, đương nhiên fan của hai nhà không thể nhường nhịn nhau. Trên thực tế, hai người không còn là đối thủ nữa, một người đang ngày càng tệ hơn, còn người kia vẫn đang chăm chỉ làm việc.

12. Phim cổ trang Tencent và Ninh Manh "Tử Dạ Quy" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mai Phu Nhân Sủng Phu Nhật Thường" của Phù Hoa. Diễn viên chính là Hứa Khải, Điền Hi Vi; đạo diễn: Lữ Hạo Cát Cát (Thái Tử Phi Thăng Chức Ký). Mặc dù đây là phim đại nữ chủ nhưng tên của Điền Hi Vi sẽ được xếp sau Hứa Khải, cô ấy sẽ không đòi tranh giành phiên vị.

13. Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng đóng phim truyền hình "Châu Liêm Ngọc Mạc" một thời gian, sẽ không có thay đổi gì trừ khi có tình huống bất ngờ, nếu không sẽ liên quan đến các vấn đề bồi thường hợp đồng như vi phạm hợp đồng, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến lần hợp tác tiếp theo.

14. Những tin đồn giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du ngay từ đầu đã không được xử lý rõ ràng, gọn gàng, dư luận liên quan chưa bao giờ bị trấn áp hoàn toàn nên nếu có chuyện nhỏ gì cũng liền dễ bị ảnh hưởng đến.

15. Phim cổ trang của Youku "Thuỷ long ngâm" đang tạm định dàn diễn viên là La Vân Hi, Bao Thượng Ân, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Dao.