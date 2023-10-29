Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2023: Dương Mịch sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong phim điện ảnh phá án, đãi ngộ thời trang đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn Angelababy?

2. Chương Tử Di và Uông Phong ly hôn, lý do quả thật là ở phía nhà trai. Nhưng 2 người đã thương lượng ổn thỏa, sẽ không "vạch trần" công khai.

1. Vương Nhất Bác xuất hiện tại Liên hoan hí kịch Ô Trấn, bây giờ anh ấy sắp bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và kịch nghệ, những mối liên hệ sau này của anh ấy cũng sẽ là tài nguyên điện ảnh.

4. Lưu Đức Hoa rất thích tài năng của Thử Sa, hiện còn mang theo anh ấy đóng phim điện ảnh.

3. Thái Từ Khôn đã đầu tư khá nhiều vào tiền ảo và chứng khoán và thua lỗ không ít. Hiện anh ấy ở nước ngoài mở concert là để nhanh chóng kiếm tiền.

5. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh rút khỏi "Vụ Án Giết Chồng ở Tương Viên Lộng" của Trần Khả Tân, vai diễn của cô giờ do Dương Mịch đảm nhận.

6. Vai diễn của Dịch Mộng Linh trong " Đại Mộng Quy Ly" có tuyến tình cảm với Thừa Lỗi.

7. Dự án Trần Mục Trì và Trương Tịnh Nghi tạm đóng băng, nhà đầu tư đang gấp rút tìm nam chính khác.

8. Album mới của Lộc Hàm đã được phát hành. Hoạt động hiện tại của anh ấy là thu âm các chương trình tạp kỹ và sáng tác âm nhạc. Anh ấy hiếm khi tham gia các hoạt động, và thậm chí đã trở thành một nghệ sĩ Phật hệ chân chính. Quan Hiểu Đồng có tư tưởng quan trọng nghề nghiệp hơn anh rất nhiều, sở dĩ cô trì hoãn việc kết hôn cho đến bây giờ là vì Quan Hiểu Đồng muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, không muốn bị tình trạng hôn nhân cản trở.

9. "Anh Hùng Chí" đang gặp khó khăn trong việc bán bản quyền phát sóng, bộ này quay bất hợp pháp trước khi có giấy phép, quay xong lại vướng vụ Trương Gia Nghê gây tranh cãi khi đi xem màn thoát y của Lisa (BlackPink).

10. Đãi ngộ của thương hiệu thời trang Dior đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn nhiều so với người tiền nhiệm là Angelababy.

11.Trương Hàn rất đào hoa, phim mới phát sóng hiệu quả khá tốt, dù hình tượng diễn xuất dở vẫn còn đó nhưng những cô gái vẫn rất ngưỡng mộ anh ấy. Ngoài ra, Trương Hàn thực sự muốn sử dụng bộ phim mới để thay đổi danh tiếng của mình lần này, nhưng cư dân mạng không mấy tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của anh, vì vậy ngay cả khi bộ phim được phát sóng, anh ấy cũng không có được cơ hội tốt hơn. Anh ấy cảm thấy cư dân mạng đang cố tình nhắm vào mình, kỹ năng diễn xuất của anh ấy rõ ràng đã được cải thiện, nhưng cư dân mạng vẫn không thể nhìn thấy điều đó, và anh ấy sẽ khó có thể tiến hành phát triển kế hoạch tiếp theo.

12. Trương Lăng Hách đã định ký thỏa thuận với "Vạn Tra Triều Hoàng", và đoàn làm phim vẫn phải sử dụng 8 diễn viên nam để đóng các vai khác nhau.

13. Trước khi kết hôn, Viên Tuyền và Hạ Vũ bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ nghèo ở miền núi, thậm chí sau khi kết hôn họ còn nhận nuôi thêm một bé.

14. Khi ăn tối với Hoàng Minh Hạo, anh ấy luôn chủ động chiêu đãi khách.

15. Trương Tịnh Nghi có tính cách của một công chúa nhỏ, cô ấy đi theo con đường riêng của mình và làm mọi việc theo ý tưởng của riêng mình, đoàn đội không thể kiểm soát cô ấy và họ không thường xuyên đưa cô ấy đi dự tiệc tối. Một là để bảo vệ cô ấy, và hai là cô ấy thực sự không biết nói chuyện.