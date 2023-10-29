Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2023: Dương Mịch sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong phim điện ảnh phá án, đãi ngộ thời trang đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn Angelababy?

Sao quốc tế 29/10/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Nhất Bác xuất hiện tại Liên hoan hí kịch Ô Trấn, bây giờ anh ấy sắp bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và kịch nghệ, những mối liên hệ sau này của anh ấy cũng sẽ là tài nguyên điện ảnh.

2. Chương Tử Di và Uông Phong ly hôn, lý do quả thật là ở phía nhà trai. Nhưng 2 người đã thương lượng ổn thỏa, sẽ không "vạch trần" công khai.

3. Thái Từ Khôn đã đầu tư khá nhiều vào tiền ảo và chứng khoán và thua lỗ không ít. Hiện anh ấy ở nước ngoài mở concert là để nhanh chóng kiếm tiền.

4. Lưu Đức Hoa rất thích tài năng của Thử Sa, hiện còn mang theo anh ấy đóng phim điện ảnh.

5. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh rút khỏi "Vụ Án Giết Chồng ở Tương Viên Lộng" của Trần Khả Tân, vai diễn của cô giờ do Dương Mịch đảm nhận.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2023: Dương Mịch sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong phim điện ảnh phá án, đãi ngộ thời trang đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn Angelababy? - Ảnh 1

6. Vai diễn của Dịch Mộng Linh trong " Đại Mộng Quy Ly" có tuyến tình cảm với Thừa Lỗi.

7. Dự án Trần Mục Trì và Trương Tịnh Nghi tạm đóng băng, nhà đầu tư đang gấp rút tìm nam chính khác.

8. Album mới của Lộc Hàm đã được phát hành. Hoạt động hiện tại của anh ấy là thu âm các chương trình tạp kỹ và sáng tác âm nhạc. Anh ấy hiếm khi tham gia các hoạt động, và thậm chí đã trở thành một nghệ sĩ Phật hệ chân chính. Quan Hiểu Đồng có tư tưởng quan trọng nghề nghiệp hơn anh rất nhiều, sở dĩ cô trì hoãn việc kết hôn cho đến bây giờ là vì Quan Hiểu Đồng muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, không muốn bị tình trạng hôn nhân cản trở.

9. "Anh Hùng Chí" đang gặp khó khăn trong việc bán bản quyền phát sóng, bộ này quay bất hợp pháp trước khi có giấy phép, quay xong lại vướng vụ Trương Gia Nghê gây tranh cãi khi đi xem màn thoát y của Lisa (BlackPink).

10. Đãi ngộ của thương hiệu thời trang Dior đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn nhiều so với người tiền nhiệm là Angelababy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2023: Dương Mịch sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong phim điện ảnh phá án, đãi ngộ thời trang đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn Angelababy? - Ảnh 2

11.Trương Hàn rất đào hoa, phim mới phát sóng hiệu quả khá tốt, dù hình tượng diễn xuất dở vẫn còn đó nhưng những cô gái vẫn rất ngưỡng mộ anh ấy. Ngoài ra, Trương Hàn thực sự muốn sử dụng bộ phim mới để thay đổi danh tiếng của mình lần này, nhưng cư dân mạng không mấy tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của anh, vì vậy ngay cả khi bộ phim được phát sóng, anh ấy cũng không có được cơ hội tốt hơn. Anh ấy cảm thấy cư dân mạng đang cố tình nhắm vào mình, kỹ năng diễn xuất của anh ấy rõ ràng đã được cải thiện, nhưng cư dân mạng vẫn không thể nhìn thấy điều đó, và anh ấy sẽ khó có thể tiến hành phát triển kế hoạch tiếp theo.

12. Trương Lăng Hách đã định ký thỏa thuận với "Vạn Tra Triều Hoàng", và đoàn làm phim vẫn phải sử dụng 8 diễn viên nam để đóng các vai khác nhau.

13. Trước khi kết hôn, Viên Tuyền và Hạ Vũ bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ nghèo ở miền núi, thậm chí sau khi kết hôn họ còn nhận nuôi thêm một bé.

14. Khi ăn tối với Hoàng Minh Hạo, anh ấy luôn chủ động chiêu đãi khách.

15. Trương Tịnh Nghi có tính cách của một công chúa nhỏ, cô ấy đi theo con đường riêng của mình và làm mọi việc theo ý tưởng của riêng mình, đoàn đội không thể kiểm soát cô ấy và họ không thường xuyên đưa cô ấy đi dự tiệc tối. Một là để bảo vệ cô ấy, và hai là cô ấy thực sự không biết nói chuyện.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2023: La Tấn giúp Đường Yên tạo quan hệ trong ngành, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2023: La Tấn giúp Đường Yên tạo quan hệ trong ngành, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2023: La Tấn giúp Đường Yên tạo quan hệ trong ngành, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2023: La Tấn giúp Đường Yên tạo quan hệ trong ngành, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/10/2023: Angelababy ảnh hưởng sự nghiệp sau lùm xùm xem múa thoát y, Trương Bá Chi lạm dụng 'dao kéo' nên gương mặt cứng đờ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/10/2023: Angelababy ảnh hưởng sự nghiệp sau lùm xùm xem múa thoát y, Trương Bá Chi lạm dụng 'dao kéo' nên gương mặt cứng đờ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/10/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du khó có khả năng hợp tác lần 2, Tống Tổ Nhi bị người trong giới giải trí bỏ rơi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/10/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du khó có khả năng hợp tác lần 2, Tống Tổ Nhi bị người trong giới giải trí bỏ rơi?

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 37 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 58 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn