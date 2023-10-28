Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2023: La Tấn giúp Đường Yên tạo quan hệ trong ngành, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay?

1. Bạch Lộc đã gia nhập đoàn vài ngày trước và bộ Bạch Nguyệt Phạn Tinh sẽ chính thức khai máy vào 1/11 tại Hoành Điếm cùng với Ngao Thụy Bằng, Đại Lộ Oa, Quách Già Nam.

4. Dương Tử và Kiều Hân có mối quan hệ thực sự tốt. Cả hai thường ăn tối và đi mua sắm cùng nhau.

3. Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên hiện có công việc và cuộc sống tương đối tách biệt, họ thường làm việc riêng và thỉnh thoảng mới gặp nhau.

5. Trương Lăng Hách đã chia tay với Bạch Lộc, việc chia tay này cũng liên quan đến bạn thân của nữ diễn viên. Lần này bạn thân phải chịu sự oan ức lớn nên nữ diễn viên đã đưa cô ấy đi xem hòa nhạc để chuộc lỗi.

6. Sau khi Tăng Thuấn Hy rời khỏi công ty cũ và dựa vào Đào để thành lập đoàn đội độc lập, tuy anh ấy có nhiều tài nguyên phim hơn trước kia nhưng cấp độ phim về cơ bản không cao.

7. Lâm Duẫn xuất phát điểm rất cao, nhưng kỹ năng diễn xuất và danh tiếng không tốt nên sự phát triển sau đó của cô ấy tiếp tục đi xuống, hiện tại tất cả những bộ phim cô ấy có thể tiếp xúc đều là vai phụ.

8. Ê-kíp bộ phim mới "Đại mộng quy ly" của Quách Kính Minh đang quay hiện rất vui vẻ, nhưng niềm vui hiện tại chẳng có ý nghĩa gì, đoàn làm phim của Vân Chi Vũ trước đây cũng rất vui vẻ, nhưng cuối cùng thì lại gà bay chó sủa.

9. Điền Hi Vi hiện đang tự khẳng định mình là nữ hoàng của những bộ điền kịch ngọt ngào, vì vậy nhiều nhà sản xuất sẽ nghĩ đến Điền Hi Vi khi nhắc đến những bộ điền kịch.

10. La Tấn đối với Đường Yên rất tốt. Mỗi khi Đường Yên quay phim đều sẽ đến thăm ban đoàn phim, sẽ không đi tay không, anh ấy mang một ít quà tặng cho đạo diễn và nhà sản xuất, giúp Đường Yên tạo quan hệ, sau đó gọi trà sữa và bánh ngọt cho nhân viên, sẽ nói Đường Yên nhờ anh ấy mua.

11. Hàn Đông Quân hồi đó cũng đi thử vai cho đoàn phim Phong Thần, tuy nhiên đạo diễn không chọn anh vì anh đã nổi tiếng và không có cảm giác bí ẩn, đoàn phim chỉ muốn tuyển người mới hoặc nghiệp dư.

12. “Tâm sự của Kiều Nghiên” với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tân Chỉ Lôi , Đổng Tử Kiện sẽ khai máy vào cuối tháng 11/2023.

13. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đều thích uống rượu, cặp đôi này mỗi ngày đều uống một ly trước khi đi ngủ, ở nhà có một phòng đặc biệt để đựng rượu.

14. La Vân Hi không thoải mái khi ghi hình các chương trình tạp kỹ, anh ấy không chiếm được sự chú ý và dễ bị các khách mời khác lợi dụng nhiệt độ nên anh ấy hiếm khi tham gia các chương trình như vậy.

15. Sự phát triển của Trần Tinh Húc trong những năm gần đây tương đối trung bình, những người khác trong cùng đợt, chẳng hạn như La Vân Hi, Thành Nghị, Đàn Kiện Thứ,... đã đảm nhận các kịch bản cấp S, nhưng anh ấy luôn quanh quẩn ở phim cấp A.