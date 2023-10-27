Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác?

Sao quốc tế 27/10/2023 11:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1.  Vị trí của Triệu Lộ Tư trong ngành vẫn rất an toàn, sau khi Tống Tổ Nhi bị "phong sát ngầm", một số tài nguyên cũng được phân bổ cho cô ấy, giá đại ngôn mà các thương hiệu cao cấp đưa ra được coi là nghệ sĩ hạng nhất.

2. Thù lao của Lý Hiện đúng là đã giảm rất nhiều so với trước kia nhưng tài nguyên của anh ấy vẫn rất tốt.

3. Trương Dư Hi không có lưu lượng, địa vị cũng không cao, quan trọng nhất là cô ấy đã 32 tuổi. Trong mắt tư bản tiểu hoa tầm này tuổi đã mất đi tính cạnh tranh so với những tiểu hoa dưới 25 tuổi.

4. "Vĩnh Dạ Tinh Hà" của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đã quay được 1 nửa, sau khi đóng máy bộ này Đinh Vũ Hề sẽ vào đoàn "Cửu Trọng Tử".

5. Tình hình hiện tại của Angela Baby rất tồi tệ, nhiều thương hiệu cao cấp thậm chí đã loại cô khỏi danh sách hợp tác. Mặc dù gần đây cô luôn tìm kiếm hỗ trợ từ tư bản nhưng mọi người đều sợ dây dưa với cô, ảnh hưởng đến sự nghiệp nên nỗ lực của cô tạm thời không có tác dụng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác? - Ảnh 1

6. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, cô ấy thực sự đã không còn tâm trạng yêu đương, chỉ một lòng tập trung vào sự nghiệp.

7. Châu Dã cũng là 1 trong những lựa chọn hàng đầu cho dự án "Khó Dỗ Dành". Lý Băng Băng tận tâm kết nối tài nguyên cho cô ấy, tham gia các buổi lễ điện ảnh, khắp nơi tạo quan hệ với các đạo diễn. Bản thân Châu Dã rất nhiệt tình và hiểu chuyện.

8. Lưu Vũ Ninh và Dương Siêu Việt là bạn bè bình thường mà có bạn chung nên có hẹn ăn uống cùng nhau vài lần. Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư là quan hệ đồng nghiệp.

9. Bộ phim "Nhân ngư" của Vương Nhất Bác đã bắt đầu bấm máy, trong thời gian này anh ấy đã từ chối rất nhiều công việc cho dự án này.

10. Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã đã phân chia về mặt tài chính, tiền ai nấy giữ nên việc ly hôn lần này được giải quyết rất nhanh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác? - Ảnh 2

11. Trong kỳ nghỉ hè, Đặng Vi là tiểu sinh mới có tốc độ phi thăng nhanh nhất, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ chỉ có thể nói là phát triển ổn định.

12. Trương Vãn Ý hiện là nghệ sĩ chủ chốt của Tencent

13. Bộ phim mà Lý Hiện và Nghê Ni hợp tác hiện tại chưa thể khai máy, hai diễn viên chính cũng đã đi đóng phim khác.

14. Chương trình giải trí của Iqiyi "Manh thám 2024" khách mời gồm: Hoàng Tử Thao, Tôn Hồng Lôi, Từ Chí Thắng, Cao Diệp, Triệu Lộ Tư, Lý Vũ Ninh, Nguỵ Đại Huân...

15. La Nhất Châu và Mạnh Tử Nghĩa sẽ đảm nhận vai nam 2 và nữ 2 trong phim "Cửu trọng tử".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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