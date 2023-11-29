Chỉ một chi tiết, Dương Mịch chứng minh được 'địa vị' của mình trong Cbiz

Cụ thể, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện, dù nhiều năm trôi qua, vị trí ngồi của Dương Mịch tại các hoạt động giải trí cuối năm như Đêm hội Weibo, Tinh Quang Đại Thưởng, Đêm hội gào thét iQIYI,...luôn là hàng đầu, đáng chú ý nhất, ngồi cạnh cô cô là những nhân vật hot khác nhau ở nhiều thời điểm.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 4 tuổi, đến nay Dương Mịch đã trở thành ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ. Cho đến hiện tại, dù có bao thế hệ lưu lượng mới xuất hiện thì độ hot và địa vị của Dương Mịch vẫn không lay chuyển, nữ diễn viên vẫn giữ vững địa vị của mình tại Cbiz. Điều này được thể hiện qua vị trí ngồi của Dương Mịch tại các sự kiện lớn.

Điển hình như ở Đêm hội Gào Thét iQIYI 2023 gần đây, nữ mỹ nhân được xếp ngồi cùng bàn với Trương Tụng Văn, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc... đây đều là những ngôi sao nổi bật hàng top nhờ phim hot và độ nổi tiếng trong thời gian vừa qua.

Ngược về những năm trước đây, Dương Mịch cũng từng ngồi cùng với những nghệ sĩ 'đỉnh lưu' như Angelababy, Lưu Diệc Phi, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,… Có thể thấy, cho dù người bên cạnh có thay đổi nhưng Dương Mịch vẫn bền bỉ giữ vững 'vị trí' của mình, điều này cũng chứng minh được lưu lượng, địa vị của cô trong làng giải trí.

Ngược về những năm trước đây, Dương Mịch cũng từng ngồi cùng với những nghệ sĩ 'đỉnh lưu'.

Dương Mịch sinh năm 1986, cô là một nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc và được biết đến rộng rãi nhất qua các vai diễn như Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp, Vương Chiêu Quân trong Vương Chiêu Quân, Lạc Tình Xuyên trong Cung Tỏa Tâm Ngọc.

Dương Mịch sinh năm 1986, cô là một nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc

Dù sở hữu nhan sắc rung động lòng người, thế nhưng diễn xuất của Dương Mịch luôn khiến khán giả thất vọng. Thậm chí cô còn bị gọi là "nữ vương dầu mỡ" với diễn xuất làm màu, thiếu chiều sâu. Trong năm 2024 này, Dương Mịch được kỳ vọng bùng nổ với dự án điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được và các tác phẩm truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Cáp Nhĩ Tân 1944…