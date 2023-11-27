Phim điện ảnh 'Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được' của Dương Mịch ấn định lịch chiếu

Dự án điện ảnh mới của Dương Mịch đã được ấn định lịch sóng.
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/11/2023: Angelababy cạnh tranh tài nguyên với Phạm Băng Băng ở nước ngoài, Dương Mịch xây dựng các mối quan hệ trong lĩnh vực phim điện ảnh?
- Dương Mịch và Cung Tuấn tiếp tục quay bổ sung, 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng' vẫn chưa thể lên sóng trong năm nay
Sau thời gian dài đóng phim truyền hình, cô nàng Dương Mịch đã quyết định tái xuất màn ảnh rộng cùng với Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi, Lý Cửu Tiêu trong dự án điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được do đạo diễn Đinh Thịnh cầm trịch. Mới đây, đoàn làm phim đã ấn định lịch chiếu và thông báo bộ phim chính thức ra rạp vào 13/01/2024.
Được biết, Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được kể về một câu chuyện âm mưu chồng chất, drama liên hồi, người tính không bằng trời tính. Bốn con người xa lạ đang phân chia chiến lợi phẩm trộm được tại phía sau cánh gà của một nhà hát lại vô tình vướng vào một vụ án mạng.
Nồi lẩu sôi sùng sục, khói bốc lên che phủ tầng tầng tầng tầng lớp của sự bí ẩn đáng sợ. Lòng tham và lừa gạt dẫn đến một mớ hỗn độn rối như tơ vò. Thân phận thật sự của bốn người dần 'nổi lên mặt nước', chân tướng sự việc thần bí sau cùng cũng được phơi bày trước ánh sáng.
Nhiều khán giả đã kỳ vọng rằng Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được có thể giúp Dương Mịch thoát khỏi hình tượng một màu, lấy lại phong độ đã mất trong thời gian vừa qua.
Dương Mịch hiện là sao nữ đắt show bậc nhất hiện nay tại Trung Quốc. Ngoài đóng phim, cô còn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, quảng cáo và chụp ảnh tạp chí...Dù nhân nhiều ý kiến trái chiều về phong độ diễn xuất nhưng không phủ nhận, mỹ nhân 8x sở hữu rất nhiều tác phẩm đáng xem như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Bên Nhau Trọn Đời, Người Phiên Dịch, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa,...