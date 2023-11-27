Phim điện ảnh 'Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được' của Dương Mịch ấn định lịch chiếu

Sau thời gian dài đóng phim truyền hình, cô nàng Dương Mịch đã quyết định tái xuất màn ảnh rộng cùng với Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi, Lý Cửu Tiêu trong dự án điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được do đạo diễn Đinh Thịnh cầm trịch. Mới đây, đoàn làm phim đã ấn định lịch chiếu và thông báo bộ phim chính thức ra rạp vào 13/01/2024.

Cô nàng Dương Mịch đã quyết định tái xuất màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được.

Bộ phim chính thức ra rạp vào 13/01/2024.

Được biết, Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được kể về một câu chuyện âm mưu chồng chất, drama liên hồi, người tính không bằng trời tính. Bốn con người xa lạ đang phân chia chiến lợi phẩm trộm được tại phía sau cánh gà của một nhà hát lại vô tình vướng vào một vụ án mạng.