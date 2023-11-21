Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/11/2023: Angelababy bị cấm ngôn 3 tháng sau ồn ào xem thoát y, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi tranh giành tài nguyên dù là 'đối thủ'?

2. Bành Dục Sướng, Vương Ảnh Lộ và Hầu Minh Hạo sẽ trở lại trong “Dị nhân chi hạ 2”.

1. “Vạn tra triêu hoàng” bởi vì khó chọn được nam chính cho phim đơn nguyên nên thời gian khai máy liên tục bị trì hoãn, Địch Lệ Nhiệt Ba không đợi được nên đã tiếp xúc với một bộ phim khác là "Trường lăng", nam chính tạm định là Trần Triết Viễn.

4. Chương Tử Di đã giành được một vai trong “Tương viên lộng” cho Mã Tô bởi vì hợp đồng của Mã Tô ký với Chương Tử Di.

3. Phim điện ảnh "Nhiệt liệt" không thể chiếu trên các app lớn, nguyên nhân là vì Tống Tổ Nhi.

5. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mặc dù là "đối thủ" trong ngành nhưng rất hiếm khi tranh tài nguyên phim của nhau, thường thì kịch bản đến Dương Mịch sẽ không hỏi đến Triệu Lệ Dĩnh và ngược lại bởi vì cả hai đều có thể gánh phim.

6. "Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du" với sự tham gia của Đinh Vũ Hề, Châu Kỳ đã nhận được giấy phép phát hành.

7. Sư Hiểu Văn và Kim Đại Xuyên có bìa tạp chí Marie Marie vào tháng 2. Cả hai có kế hoạch hợp tác trong một chương trình tạp kỹ.

8. Châu Kiệt Luân sẽ phát hành ca khúc mới vào tháng 12.

9. Dương Tử Quỳnh dù làm việc ở Hollywood nhưng cô thường xuyên giao lưu với các ngôi sao Hong Kong và thích chơi mạt chược với Châu Nhuận Phát.

10. Không có hạn chế cụ thể về mặt thời gian đối với Angelababy và Trương Gia Nghê nhưng có thể ước tính đại khái là khoảng 1 năm. Trương Gia Nghê bị cấm ngôn nửa năm, còn Angelababy bị cấm ngôn 3 tháng.

11. Ba phim mới sắp ra mắt của 3 thành viên TFBoys đều là phim khoa học viễn tưởng nên chất lượng và doanh thu phòng vé đương nhiên sẽ bị so sánh. Trên thực tế, ba người họ đã đi theo những con đường khác nhau nên chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải sẽ tập trung vào phim ảnh. Bây giờ Thời Đại Phong Tuấn căn bản không quản được bọn họ, liên hệ bình thường một chút đều không nhìn thấy sắc mặt tốt. ​​​

12. Vụ việc của Trịnh Sảng điều tra được hơn nửa năm mới công bố ra ngoài, Tống Tổ Nhi hiện đang trong giai đoạn phối hợp điều tra, khi nào có kết quả ngay cả các cơ quan liên quan cũng chưa rõ nên chỉ có thể chờ đợi.

13. Bạch Kính Đình và Hà Cảnh hiện không còn liên hệ với nhau.

14. Trần Hảo là giảng viên đại học của Vương Tinh Việt.

15. “Tử Dạ Quy” với sự tham gia của Hứa Khải, Điền Hi Vi sẽ bắt đầu quay vào cuối tháng 12.