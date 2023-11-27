Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc

Sao quốc tế 27/11/2023 09:23

Nhan sắc của Dương Mịch và Đàm Tùng Vận đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Các ngôi sao đình đám Hoa ngữ liên tục được “réo” tên vào các chủ đề thảo luận trên mạng xã hội sau đêm trao giải Đêm hội Gào Thét 2023. Điển hình nhất là màn so sánh nhan sắc giữa Dương MịchĐàm Tùng Vận

Cụ thế, hai cô nàng đã cùng khoe ảnh cận mặt trong khuôn khổ Đêm hội Gào Thét năm nay và bất ngờ được khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Theo đó, cả hai người đều mang đến hai phong cách khác biệt, tuy nhiên những lời khen lại nghiêng về phía Dương Mịch nhiều hơn.

Không hẹn mà gặp, Dương Mịch và Đàm Tùng Vận đều chọn các góc chụp cận để khoe trọn ngũ quan gương mặt trong các bức ảnh tại hậu trường. Về phần Dương Mịch, cô được ví như “búp bê sống” với các đường nét gương mặt hoàn hảo, trông trẻ hơn tuổi thật.

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 1

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 2

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 3
Dương Mịch được ví như “búp bê sống”

Còn Đàm Tùng Vận, nhiều người cho rằng kiểu trang điểm, làm tóc lần này khiến cô trông “dừ” hơn so với trước đây. Xuất hiện cùng chiếc đầm cúp ngực xanh, nhìn Đàm Tùng Vận vô cùng trưởng thành, mất đi vẻ thanh thuần vốn có.

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 4

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 5

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 6
Nhiều người cho rằng kiểu trang điểm, làm tóc lần này khiến Đàm Tùng Vận trông “dừ” hơn so với trước đây.

Dương Mịch sinh năm 1986, cô nổi tiếng từ những năm 2006 với vai diễn Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp. Sau gần 20 năm theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí, cô sở hữu lượng khán giả đông đảo, độ phổ biến cao và được nhiều nhãn hàng tin tưởng. 

Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Dương Mịch như Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng... 

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 7

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 8

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 9
 Sau gần 20 năm theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí, Dương Mịch sở hữu lượng khán giả đông đảo.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, nhờ sở hữu gương mặt baby, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim học đường đình đám như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,...Thời gian gần đây, bộ phim Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đang sốt rần rần.

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 10
Đàm Tùng Vận sinh năm 1990.
Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc - Ảnh 11
Nhờ sở hữu gương mặt baby, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim học đường đình đám.
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