'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận tiếp tục gây sốt với tạo hình nữ sinh

Tạo hình nữ sinh của Đàm Tùng Vận đã khiến nhiều người hâm mộ lâu năm thích thú vô cùng.

Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên nổi bật của Cbiz. Thành tích phim ảnh của cô nàng luôn nằm trong top đầu dàn diễn viên lứa 90. Nhờ sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương, Đàm Tùng Vận là cái tên cân đẹp được tạo hình học sinh, sinh viên dù cho bản thân đã hơn 30 tuổi. Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên nổi bật của Cbiz. Đàm Tùng Vận là cái tên cân đẹp được tạo hình học sinh, sinh viên. Dù trước đó, Đàm Tùng Vận đã thẳng thắn tuyên bố sẽ không góp mặt trong một bộ phim nào có liên quan tới dạng vai học sinh nữa. Nhưng sắp tới nữ diễn viên vẫn còn một phim có thiết lập nhân vật tương tự như vậy sắp lên sóng, đó là Tạm Biệt Lý Khả Lạc (So Long For Love).

Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Lý Nghiên – một cô gái học sinh cấp 3. Được biết, đây là bộ phim tình cảm gia đình, xoay quanh nữ chính, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Bỗng một ngày thế giới như sụp đổ khi cha của cô gặp tai nạn nghiêm trọng, trở thành người thực vật. Dù con gái mong muốn được chăm sóc bố cả đời, kể cả khi ông không tỉnh lại nhưng mẹ của Lý Nghiên lại quyết định từ bỏ việc điều trị, điều này khiến Lý Nghiên sinh ra oán hận với mẹ. Cuộc sống sau này đầy biến động nhưng may mắn, bên cạnh Lý Nghiên có một chú chó nhỏ có tên Khả Lạc. Cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đáng quý và vô cùng đậm sâu, khó phai nhòa. Đàm Tùng Vận vào vai Lý Nghiên – một cô gái học sinh cấp 3.

Đây là bộ phim tình cảm gia đình, xoay quanh nữ chính, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Một lần nữa đảm nhận vai học sinh, nữ diễn viên 9x khiến dân tình phải ngỡ ngàng vì ngoại hình quá trẻ trung, xinh đẹp của mình. Khán giả đều gật gù đồng ý, cho rằng dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Đàm Tùng Vận là 'nữ thần thanh xuân' đỉnh nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Một lần nữa đảm nhận vai học sinh, nữ diễn viên 9x khiến dân tình phải ngỡ ngàng vì ngoại hình quá trẻ trung, xinh đẹp của mình. Theo thông tin được đưa ra, bộ phim Tạm Biệt Lý Khả Lạc (So Long For Love) sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 1/12 tới đây. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990. Không chỉ sở hữu nhan sắc và kỹ năng diễn xuất tốt, nhân khí và lưu lượng tự thân của Đàm Tùng Vận cũng liên tục tăng cao. Nữ diễn viên đã mang đến cho khán giả vô số những nhân vật và tác phẩm kinh điển như: Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Chân Hoàn Truyện, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Quy Lộ...

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