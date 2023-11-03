Sau chuỗi ngày 'lặn mất tăm', Đàm Tùng Vận bất ngờ tái xuất với tạo hình khác lạ

Vốn được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Trung Quốc, tên tuổi của Đàm Tùng Vận cũng gắn liền với những vai diễn học sinh, sinh viên với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng và trẻ trung. Mặc dù đã bước sang tuổi U40 nhưng có thể nói Đàm Tùng Vận vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim thanh xuân vườn trường.

Tuy nhiên, không ít lần nữ diễn viên vẫn bị một bộ phận cư dân mạng chê bai, cho rằng cô nàng vẫn còn quá nhạt nhòa, một màu. Chưa kể, tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1990 bị cho rằng ngày càng đi xuống, thậm chí, không ít netizen nhận định Đàm Tùng Vận đã qua thời nổi đình nổi đám.

Đến mới đây, sau thời gian bị chê kém nhiệt, phòng làm việc của Đàm Tùng Vận đăng tải bộ ảnh mới của nữ thần, khiến fan khắp nơi đứng ngồi không yên. Đây cũng là lần hiếm hoi cô xuất hiện trên mạng xã hội sau khi đóng máy phim mới - Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao cùng Hứa Khải. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục đen lịch sự, ngay sau lưng cô là một khu rừng xanh mát.

Trong bộ ảnh mới, Đàm Tùng Vận trông trưởng thành hơn, kiểu trang điểm cũng đậm hơn mọi khi. Cư dân mạng thể hiện sự bất ngờ trước diện mạo mới của nữ thần thanh xuân, đồng thời cho rằng cô đang muốn thay đổi hình tượng, từ thanh thuần sang trưởng thành, quyến rũ.

Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên nổi bật của Cbiz. Thành tích phim ảnh của cô nàng luôn nằm trong top đầu dàn diễn viên lứa 90.

Trong năm 2023 này, nữ diễn viên liên tục gây sốt màn ảnh nhỏ với hai bộ phim là: Hướng Gió Mà Đi và Quy Lộ. Mới đây, dự án điện ảnh Xin Chào Lý Khả Nhạc do cô nàng đóng chính đã thông báo thời gian ra rạp.

Theo thông tin được đưa ra, bộ phim điện ảnh Xin Chào Lý Khả Nhạc sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 1/12 tới đây. Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Lý Nghiên – một cô gái học sinh cấp 3. Hiện, khán giả đang vô cùng mong đợi sự thể hiện của Đàm Tùng Vận ở Xin Chào Lý Khả Nhạc.