Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính

Sao quốc tế 02/10/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Đàm Tùng Vận trên 3 trang bìa tạp chí F Phong Thượng Chí số tháng 10/2023. Có thể thấy, cô nàng đã thực sự lột xác trong tạo hình nữ cường, đầy quyến rũ, cá tính và mạnh mẽ. Theo đó, Đàm Tùng Vận đã diện trang phục cắt xẻ táo bạo, bao gồm cả áo cúp ngực khoe trọn xương quai xanh quyến rũ. Trong một số hình ảnh, cô nàng còn kết hợp mái tóc tẩy màu sáng trông lạ mắt.

Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 1Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 2Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 3Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 4Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 5Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 6Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 7Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 8Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 9Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 10Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 11Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 12Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 13Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 14Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 15

Được biết, Đàm Tùng Vận thường gắn liền với hình ảnh nữ thần thanh xuân với nhan sắc trong trẻo, thanh thuần nhờ thành công của những dự án thanh xuân vườn trường. Nhiều khán giả không khỏi xuýt xao khen ngợi sự bứt phá về hình ảnh lần này của cô nàng. Đây được xem là tạo hình cá tính nhất của Đàm Tùng Vận từ trước đến nay.

Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 16

Nhờ nhan sắc ‘trẻ mãi không già’, Đàm Tùng Vận hiện vẫn dễ dàng ‘cân’ tốt vai nữ sinh ở tuổi 33. Tuy nhiên, đây cũng là bất lợi để cô thử sức ở nhiều vai diễn đa dạng hơn. Ý thức được điều đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được thoát khỏi ‘vùng an toàn’ và lột xác với những vai diễn xa rời hình tượng nữ sinh đã gắn bó với mình bao năm qua.

Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính - Ảnh 17

Thời gian gần đây, dự án Em Đẹp Hơn Sao Trời do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đã đóng máy. Nhiều khán giả mong chờ vai diễn nữ tổng tài ‘cool ngầu’, khí chất vạn người mê của cô nàng sẽ sớm được trình làng trên màn ảnh nhỏ. 

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