'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận chính thức 'nên duyên' với Vương Ngọc Văn trong Luyến Tiếc Những Vì Sao

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Luyến Tiếc Những Vì Sao đã chốt đơn dàn cast chính do Trương Tân Thành và Vương Ngọc Văn đóng chính. Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ cả hai khi tham gia dự án này vì visual mãn nhãn, khả năng diễn xuất ổn áp và là những gương mặt được chú ý thời gian gần đây trên màn ảnh.

Nội dung phim kể về Tưởng Thời Diên và Đường Dạng là bạn cùng lớp cấp ba và cũng là bạn bè thân trong suốt mười năm. Đường Dạng và Tưởng Thời Diên đã cống hiến nhiệt huyết cho công việc của họ trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và truyền thông sau khi ra trường.

Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, niềm tin và sự hiểu biết ngầm mà họ vun đắp ở tuổi thiếu niên đã vượt qua nhiều thử thách khác nhau và trở thành tình yêu chân thành, đẹp đẽ. Cả hai tiến từ bạn cùng lớp, bạn bè trở thành người yêu và bạn đời, rèn giũa tình yêu và cùng nhau thành lập một gia đình.

Thời điểm mới ra mắt, Trương Tân Thành thường đóng các bộ phim thanh xuân vườn trường và trở thành gương mặt tiềm năng của điện ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi của anh chàng gắn liền với những dự án đình đám như: Lê Hấp Đường Phèn, Xin Chào Ngày Xưa Ấy,... Đáng chú ý, sau dự án Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đóng cùng Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long, Trương Tân Thành có sự bùng nổ trong sự nghiệp nhờ vai diễn ‘Anh nhỏ’.

Vương Ngọc Văn hiện đang là cái tên được nhiều khán giả săn đón bởi sự trở lại ở dự án phim ngôn tình Tình Yêu Anh Dành Cho Em. Cô chính thức được biết đến với tư cách diễn viên từ năm 19 tuổi với bộ phim Siêu Tinh Tinh Học Viện, đóng chung với Tiêu Chiến. Từ đó đến nay, Vương Ngọc Văn rất chăm chỉ đóng phim nên nhanh chóng bỏ túi gia tài phim đồ sộ, từ phim truyền hình đến điện ảnh. Hiện tại, cô nàng là một trong số những diễn viên lứa hậu 95 đầy tiềm năng của giới giải trí xứ Trung.