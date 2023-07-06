Phim đam mỹ của Trương Tân Thành và Phó Tân Bác bị gỡ bỏ khiến dân tình bàn tán xôn xao

Dự án đam mỹ Vực Sâu (tên khác: Quang Uyên ) do Trương Tân Thành và Phó Tân Bác đóng chính đã ‘nhảy dù’ lên sóng hồi đầu tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, bộ phim gây bất bình khi ra một lượt 8 tập rồi lặn tăm hơi trên nền tảng Youku. Trang Weibo bộ phim cũng chỉ đăng duy nhất một tấm poster tên phim, không có lịch chiếu, không có trailer, không có poster các nhân vật chính.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung bàn tán xôn xao khi nhận được thông tin dự án Vực Sâu đã chính thức bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng. Điều này khiến dân tình lo lắng cho an nguy của những dự án ‘đam mỹ’ còn nằm kho khác như: Sơn Hà Biểu Lý, Phong Hỏa Lưu Kim, Hạo Y Hành,...

Được biết, thời gian qua, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã chính thức cấm tất cả các dự án phim chuyển thể đam mỹ. Chính vì điều này có nhiều bộ phim chuyển thể từ đam mỹ đang cất kho sẽ không có cơ hội được lên sóng nữa.

Vực Sâu được chuyển thể từ tác phẩm Đọc Thầm của tác giả Priest. Thời điểm khi lên sóng, nam chính Trương Tân Thành bị chê bai về nhan sắc thảm thương. Theo đó, anh chàng bị chê có tạo hình không hợp với nguyên tác khi có mái tóc lòa xòa thiếu tự nhiên, đôi lông mày vừa đậm vừa cứng như mới đi xăm về, bờ môi đỏ mọng cùng khuôn mặt gầy gò. Chính vì những điều này làm ngoại hình của anh mang quá nhiều nét nữ tính, mất đi vẻ nam tính, thâm trầm cần có.

Nam chính còn lại của phim là Phó Tân Bác thì khá khẩm hơn một chút vì không bị trang điểm quá lố. Có điều khuyết điểm của anh nằm ở chưa chưa thể hiện được cái chất 'vừa ngầu vừa láo' trong truyện.

Bên cạnh đó, đoàn phim bị khán giả ‘ném đá’ khi đổi đề tài trinh thám thành khoa học viễn tưởng, chỉ giữ lại tương tác giữa hai nam chính để tung hint, ghép cặp. Thậm chí còn cải biên lộn xộn tuyến truyện phá án quan trọng nhất mạch phim càng làm cả ekip nhận về tới tấp những lời chê nặng nề.