Sau 'Gió thổi bán hạ', Tôn Thiên tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi 'nên duyên' cùng Trương Tân Thành

Sao quốc tế 05/05/2023 16:30

Bộ phim "Đã nhiều năm như thế" do Tôn Thiên và Trương Tân Thành đóng vai chính, trở thành quán quân doanh thu phòng vé dịp lễ ở thể loại tình cảm gia đình với 172 triệu NDT.

Bộ phim "Đã nhiều năm như thế" do Tôn ThiênTrương Tân Thành đóng vai chính vốn là dự án phim không được đầu tư nhiều. Tuy nhiên, bộ phim vẫn chiếm ưu thế phòng vé. Đồng thời, nhân vật nữ chính Trần Kiến Hạ của Tôn Thiên cũng gây ấn tượng với người xem.

 

 

 

Theo Sina, Tôn Thiên được khen thể hiện tốt những cảm xúc, hành động của Trần Kiến Hạ ở hai quãng thời gian khác nhau. Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1997 giúp khán giả cảm nhận được sự trưởng thành đầy khó khăn của nhân vật, qua đó lấy nước mắt người xem.

Sau 'Gió thổi bán hạ', Tôn Thiên tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi 'nên duyên' cùng Trương Tân Thành - Ảnh 1Sau 'Gió thổi bán hạ', Tôn Thiên tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi 'nên duyên' cùng Trương Tân Thành - Ảnh 2Sau 'Gió thổi bán hạ', Tôn Thiên tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi 'nên duyên' cùng Trương Tân Thành - Ảnh 3

Trước đó, năm 2021, Tôn Thiên bất ngờ bị mất vai trong phim truyền hình Hoan lạc tụng 3 dù cô đã đóng được một thời gian và cũng tham gia quảng bá phim. Tuy nhiên, nhờ sự việc đáng tiếc đó, Tôn Thiên nhận được vai diễn Cao Tân Di trong phim Gió thổi Bán Hạ, đóng cặp cùng Âu Hào, Triệu Lệ Dĩnh. Hoan lạc tụng 3 lên sóng không thành công, bị chê cả về chất lượng nội dung lẫn cách xây dựng nhân vật. Trong khi đó, Gió thổi Bán Hạ lại là một trong những phim hot nhất năm 2022.

Tôn Thiên cũng được đánh giá là nổi bật trong tạo hình những năm 2000 với phong cách hoài cổ, kiểu Hong Kong cũ. Cao Tân Di trở thành vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của Tôn Thiên, giúp tên tuổi của cô đến gần với khán giả hơn.

 

 

Nữ diễn viên có chiều cao 1,72 m, đôi chân dài thẳng thon gọn, gương mặt khả ái với khả năng chụp hình tốt, được nhiều nhãn hàng cao cấp như Chanel ưu ái. Cùng với danh tiếng tốt của phim Đã nhiều năm như thế, Tôn Thiên tạo được thiện cảm với khán giả, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ của mình. Cô từng tham gia các phim như Mau đưa anh tôi đi, Tôi ở tương lai đợi cậu, Vườn sao băng 2018 (vai Hà Nguyên Tư, tình địch của nữ chính Sam Thái), Manh y điềm thê...

Sau 'Gió thổi bán hạ', Tôn Thiên tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi 'nên duyên' cùng Trương Tân Thành - Ảnh 4Sau 'Gió thổi bán hạ', Tôn Thiên tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi 'nên duyên' cùng Trương Tân Thành - Ảnh 5Sau 'Gió thổi bán hạ', Tôn Thiên tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi 'nên duyên' cùng Trương Tân Thành - Ảnh 6

 

Đã nhiều năm như thế nằm trong loạt tiểu thuyết về tình cảm học trò, với các nhân vật thuộc trường trung học Chấn Hoa. Các tác phẩm truyền hình trước đó như Xin chào ngày xưa ấy, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta đều được khán giả yêu thích, là phim tiêu biểu cho dòng phim thanh xuân vườn trường. Do đó, ngay từ khi công bố, dự án nhận được sự quan tâm của công chúng.

Bên cạnh đó, trong loạt tiểu thuyết về trường Chấn Hoa, Trần Kiến Hạ còn là nữ chính duy nhất có cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, trắc trở, khiến cô cảm thấy tự ti và bị tổn thương. Nhưng Kiến Hạ cũng là cô gái giỏi giang, ngày càng trưởng thành mạnh mẽ.

Trần Kiến Hạ từ thị trấn nhỏ tới trường điểm trong thành phố học, không hoà nhập được với môi trường mới. Cô nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Lý Nhiên (Trương Tân Thành đóng), một chàng trai nghịch ngợm nhưng cũng rất dịu dàng. Cả hai cùng trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, rồi lại phải xa cách vì Trần Kiến Hạ quyết định ra nước ngoài du học. Sau 10 năm, khi gặp lại, cả hai đã có số phận khác biệt. Trần Kiến Hạ phải vượt qua những trở ngại tâm lý để một lần nữa chấp nhận tình yêu của đối phương

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