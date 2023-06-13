Đã Nhiều Năm Như Thế của Trương Tân Thành và Tôn Thiên nhận 'tin vui' sau thời gian trình làng màn ảnh rộng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đã Nhiều Năm Như Thế do Trương Tân Thành và Tôn Thiên đóng chính nhận tin vui khủng sau thời gian trình làng màn ảnh rộng.

Vào dịp lễ Quốc tế Lao động vừa qua, loạt dự án điện ảnh Trung Quốc đã chính thức trình làng với khán giả trên màn ảnh rộng. Theo đó, dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế của Trương Tân Thành và Tôn Thiên cũng ra rạp và nhận về nhiều thành tích khả quan. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế do Trương Tân Thành và Tôn Thiên đóng chính sẽ có mặt trên nền tảng Tencent vào ngày 14/6 tới. Thông tin này khiến nhiều khán giả háo hức và bật chế độ ‘hóng’ phim có mặt trên nền tảng.

Mặc dù có nhiều thành tích tốt ở phòng vé nhưng ở thời điểm phim vừa ra mắt, nam chính Trương Tân Thành đã bị dân tình ném đá vì EQ thấp. Cụ thể, trong buổi tuyên truyền phim Đã Nhiều Năm Như Thế, khi Trương Tân Thành được hỏi rằng từng xem phim nào của Tôn Thiên trước khi hợp tác. Nam diễn viên đã trả lời rằng có xem Gió Thổi Bán Hạ và chỉ xem đoạn có bạn diễn của mình mà thôi.

Tuy nhiên, dân tình soi ra được thời điểm Trương Tân Thành và Tôn Thiên hợp tác, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ vẫn chưa chiếu, thậm chí chưa tung ra trailer. Thế nên, dân tình cho rằng anh chàng có ý nói dối để đánh bóng bản thân. Điều này khiến khán giả vô cùng thất vọng về nam diễn viên. Đã Nhiều Năm Như Thế của nhà văn Bát Nguyệt Trường An là một trong những bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng sở hữu lượng fan đông đảo, là bộ phim nằm danh sách ngôn tình về ‘Trường cấp ba Chấn Hoa’. Trong đó, nội dung truyện chủ yếu xoanh quanh câu chuyện về Trần Kiến Hạ (Tôn Thiên) là một cô bé có hoàn cảnh khó khăn vừa bước vào ngôi trường trung học trọng điểm, ngày ngày nỗ lực học hành không ngừng để vươn tới nguyện vọng thi đỗ đại học. Trong khoảng thời gian ấy, cô may mắn gặp được Lý Nhiên (Trương Tân Thành), chính sự quan tâm lo lắng của anh đã mang đến cho cô sức mạnh vô cùng to lớn. Tưởng chừng ngày tháng hạnh phuc sẽ kéo dài nhưng đến đến lúc tốt nghiệp, cả hai lại chẳng thể ở bên nhau, nhiều năm sau gặp lại thì câu chuyện tình của họ mới có được cái kết viên mãn.

'Anh lớn - anh nhỏ' Tống Uy Long và Trương Tân Thành sắp 'tái hợp' trong dự đam mỹ của biên kịch Trần Tình Lệnh khiến dân tình phát sốt? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tiểu thuyết đam mỹ Mỗ Mỗ sẽ được chuyển thể thành phim, được chấp bút bởi biên kịch của Trần Tình Lệnh. Theo đó, dự án này nhắm tới Tống Uy Long và Trương Tân Thành đóng chính.

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