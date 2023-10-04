Đàm Tùng Vận đáng yêu, hút mắt với tạo hình cổ trang trong Thục Cẩm Nhân Gia

Sao quốc tế 04/10/2023 13:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak hé lộ tạo hình đầu tiên của Đàm Tùng Vận trên phim trường Thục Cẩm Nhân Gia.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak hé lộ tạo hình đầu tiên của Đàm Tùng Vận trên phim trường Thục Cẩm Nhân Gia. Có thể thấy, trong trang phục cổ trang với màu sắc tươi sáng cùng tóc búi cao trên đầu, cô nàng có sắc vóc vô cùng đáng yêu, hút mắt khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Đàm Tùng Vận đáng yêu, hút mắt với tạo hình cổ trang trong Thục Cẩm Nhân Gia - Ảnh 1Đàm Tùng Vận đáng yêu, hút mắt với tạo hình cổ trang trong Thục Cẩm Nhân Gia - Ảnh 2

Đàm Tùng Vận đáng yêu, hút mắt với tạo hình cổ trang trong Thục Cẩm Nhân Gia - Ảnh 3

Được biết, nam chính nên duyên với Đàm Tùng Vận trong dự án lần này được ấn định là Trịnh Nghiệp Thành. Dù chênh lệch 3 tuổi nhưng nhiều khán giả vẫn tin vào khả năng tạo chemistry với các đàn em của Đàm Tùng Vận. Hiện tại, tạo hình cả Trịnh Nghiệp Thành ở Thục Cẩm Nhân Gia vẫn chưa được hé lộ.

Đàm Tùng Vận đáng yêu, hút mắt với tạo hình cổ trang trong Thục Cẩm Nhân Gia - Ảnh 4

Bên cạnh đó, có nguồn tin cho biết bộ phim dù chưa khai máy nhưng đã phải đối mặt hết rắc rối này tới rắc rối khác. Được biết, đạo diễn ban đầu của Thục Cẩm Nhân Gia - Lý Mộc Qua đã bị thay thế bởi người khác. Nguyên nhân được cho là vì uy tín của vị đạo diễn họ Lý đang ‘tụt dốc’ sau thất bại ê chề của Khói Lửa Nhân Gia Của Tôi.

Thục Cẩm Nhân Gia được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Nội dung kể về loại gấm Thục Hồng vừa xuất hiện đã khiến ngàn lụa héo úa. Không những thế, cha của Lý Anh Anh cũng qua đời vì phương pháp tạo ra loại gấm này. Thế nhưng Lý Anh Anh từ nhỏ đã say mê nhuộm vải, thiên phú hơn người. Triệu Tu Duyên là con trai của Triệu gia, chuyên dệt gấm vì yêu sinh hận, gây khó dễ cho Lý gia khắp nơi.

Đàm Tùng Vận đáng yêu, hút mắt với tạo hình cổ trang trong Thục Cẩm Nhân Gia - Ảnh 5

Con trai của Cẩm Vương Thế Gia là Dương Tịnh Lan đã giúp Lý Anh Anh giải quyết nhiều khó khăn. Phương pháp nhuộm màu của Lý Anh Anh vang danh tại đất Thục. Nam Chiếu Bạch Vương Phong Trạch cũng nảy lòng tham với kỹ thuật làm gấm của đất Thục. Ích Châu mưa gió nổi lên khi Nam Chiếu từng bước ép sát. Lý Anh Anh mạo hiểm gánh vác trách nhiệm bảo vệ hàng ngàn người thợ, Dương Tịnh Lan một mình đến Nam Chiếu, liên thủ với Anh Anh đối đầu với Nam Chiếu.

Theo nguồn tin từ mạng xã hội tiết lộ đây là dự án trọng điểm được chính quyền thành phố Thành Đô hỗ trợ để quảng bá di sản văn hóa gấm Tứ Xuyên. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện có thật ở Thành Đô.

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