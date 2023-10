Cúc Tịnh Y và 'anh trai' Đàm Tùng Vận 'yêu thêm lần nữa' trong Thiên Hương Dẫn, netizen lo lắng một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thiên Hương Dẫn do Youku sản xuất đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới do Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y đóng chính. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Lang do đạo diễn Trường Nguyệt Tẫn Minh cầm trịch.