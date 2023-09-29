Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới?

Sao quốc tế 29/09/2023 13:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 do Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 tới. Được biết, dự án hiện tại vẫn chưa chốt được phiên vị. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, trên poster phim đang được chuẩn bị thì hình ảnh của Cúc Tịnh Y đứng trước Trần Triết Viễn. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng có khả năng ‘mỹ nhân 4000 năm’ sẽ đảm nhận vị trí nhất phiên.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới? - Ảnh 1

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 là phiên bản được remake từ siêu phẩm màn ảnh một thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Dự án từng là bệ phóng giúp Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Yên... tỏa sáng.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới? - Ảnh 2

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 có nội dung xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn), mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, phải sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Một ngày nọ, Vân Thiên Hà vô tình gặp được Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y), một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp, gánh trên lưng vận mệnh gia tộc, bôn ba, tứ xứ giang hồ. Hai người không đánh không quen biết, sau đó quyết định cùng nhau xuống núi nhằm tìm ra thân phận thực sự của Vân Thiên Hà.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới? - Ảnh 3

Theo đó, thời điểm khi có thông tin Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y đóng chính ở dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đã dấy lên nhiều nghi vấn trước khả năng gánh phim của cặp đôi. Đồng thời, họ cũng e ngại hai ngôi sao sẽ phá hỏng bản remake lần này giống nhiều dự án làm lại trước đó như Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Thiên Long Bát Bộ (2021).

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới? - Ảnh 4

Tuy nhiên với màn thể hiện gần đây của Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, khán giả cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.  Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 cũng được đánh giá khá cao.

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