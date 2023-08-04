Cúc Tịnh Y khoe vóc dáng cực chuẩn trong bộ ảnh nhá hàng cho concert 10 năm của công ty Siba

Dù sự nghiệp diễn xuất chưa có tác phẩm đặc sắc nhưng Cúc Tịnh Y vẫn là cái tên khá nổi trong Cbiz. Cô bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ thần tượng nhưng hiện đã tạm ngưng ca hát để chuyên tâm đi diễn. Trước đây, cô nàng từng được một tờ báo Nhật Bản gọi là 'Mỹ nữ 4000 năm có 1', nhờ đó danh tiếng cũng tăng thêm một bậc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Cúc Tịnh Y trong bộ ảnh nhá hàng cho concert 10 năm thành lập của công ty Siba. Theo đó, cô nàng khiến dân tình phát sốt với nhan sắc phát sáng cùng visual vóc dáng cực chuẩn, đầy quyến rũ.

Được biết, Cúc Tịnh Y từng là thành viên của nhóm nhạc SNH48 do công ty Siba làm chủ quản. Từ năm 2013 đến 2017 là giai đoạn gắn liền giữa hai cái tên Cúc Tịnh Y và SNH48. Với gần 4 năm gắn bó và trải qua 4 lần tổng tuyển cử, Cúc Tịnh Y đều nhận được những thứ hạng đáng ngưỡng mộ trong nhóm.

Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, nhan sắc của Cúc Tịnh Y được giới truyền thông và khán giả công nhận. Nhiều tác phẩm dù nội dung còn thiếu sót nhưng với ngoại hình nổi bật, Cúc Tịnh Y vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngoại hình cũng là yếu tố quyết định tạo nên sức hút của một tác phẩm.

Gần đây, dự án Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y đã được phát sóng. Mặc dù dự án đã chính thức khép lại nhưng vẫn để lại nhiều tranh cãi liên quan đến ngoại hình của cô nàng. Theo đó, khán giả khó chịu vì tạo hình ‘nữ cải trang nam’ nhưng cô nàng cũng "mặt hoa da phấn".

Không những thế, dù đã cải nam trang nhưng Cúc Tịnh Y vẫn không thay đổi gì đáng kể. Đã vậy, nữ diễn viên lần này còn không búi tóc, gương mặt trang điểm đậm khiến cô khác biệt quá lớn với dàn nhân vật nam sương gió. Có thể nói, nhan sắc là điều khiến Cúc Tịnh Y thu hút người xem nhưng lần này đã phản tác dụng. Khán giả chê cô nàng quá chú tâm vào ngoại hình mà quên đi tính logic của phim.

Nhiều khán giả còn khẳng định Cúc Tịnh Y nên biết bước ra khỏi vùng an toàn của mình, biết hy sinh, dấn thân vì vai diễn chứ không thể mãi quẩn quanh với hình tượng đẹp như hoa trên màn ảnh.