Fan của Cúc Tịnh Y phản ứng dữ dội trước tin 'chắc nịch' cô nàng sẽ nên duyên với Trần Phi Vũ trong dự án Hiến Ngư?

Vừa qua, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên đã chính thức ‘chốt đơn’ Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đảm nhận vị trí nam nữ chính. Thông tin này đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì trước đó, nhiều lời đồn đoán ‘chắc nịch’ sẽ do Trần Phi Vũ đảm nhận vai nam chính của dự án này.

Được biết, trước khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên ‘chốt đơn’ Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính thì chỉ có một tài khoản xứ Trung có tên ‘Mo Mo’ đã tung ‘tin dưa’ chính xác. Thừa thắng xông lên, người này tiếp tục tung tin Trần Phi Vũ và Cúc Tịnh Y sẽ đóng chính dự án Hiến Ngư, dự kiến tháng 12 khai máy.

Hiến Ngư (tên cũ: Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ) là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Được biết, dự án này đã sửa kịch bản thành đại nam chủ, đem thân thế, địa vị của nam chính cải biên lại rất chi tiết.

Ngay khi thông tin Trần Phi Vũ và Cúc Tịnh Y sẽ đóng chính trong Hiến Ngư và đây lại là dự án đại nam chủ đã nhận về sự phản đối dữ dội của fan hâm mộ Cúc Tịnh Y. Họ cho rằng địa vị của Cúc Tịnh Y hiện tại có chỗ đứng hơn Trần Phi Vũ nên không chấp nhận để idol mình đảm nhận vị trí phiên 2.

Hơn nữa, trước đó, Trần Phi Vũ đã vướng scandal tình ái, họ sợ rằng Cúc Tịnh Y bị ‘vạ lây’ nếu phim thất bại vì ‘vết nhơ’ của nam chính. Theo đó, hồi tháng 3/2023, Trần Phi Vũ đã vướng scandal giường chiếu với hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á. Kể từ sau sự kiện đó, Trần Phi Vũ bị loạt fan hâm mộ tẩy chay, sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Có thể kể đến, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em bị hoãn chiếu nhiều lần, đến khi được lên sóng thì có mức danh thu khá thấp. Không những thế, anh chàng còn bị ‘gạch tên’ ra khỏi những dự án tiềm năng như Vĩnh Dạ Tinh Hà, Khó Dỗ Dành, gần đây là dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên.

Hiện tại, tin đồn Trần Phi Vũ và Cúc Tịnh Y đóng chính trong Hiến Ngư vẫn còn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.