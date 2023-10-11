Đàm Tùng Vận từng được chọn vào vai Thuần Thường Tại trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nhờ vào một đoạn 'mukbang'

‘Nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận là một trong những nàng tiểu hoa lứa đầu 90 đình đám hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã gia nhập làng giải trí từ năm 2005, nhưng chỉ đến khi xuất hiện trong Chân Hoàn Truyện thì nữ diễn viên trẻ mới được đông đảo công chúng chú ý đến.

Được biết, Đàm Tùng Vận đã casting thành công vai diễn Thuần Thường Tại trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nhờ vào một đoạn 'mukbang'. Theo đó, người quản lý của Đàm Tùng Vận đã đưa cô một túi đồ ăn để diễn thử một cảnh trong phim. Chỉ vì diễn cảnh ăn rất nghiêm túc và chân thật nên sau khi xem xong đoạn phim cô nàng quay thử mà đoàn phim đã quyết định chọn cô nàng vào vai diễn này.

Được biết, nhân vật Thuần Thường Tại là một phi tần trẻ tuổi, tính tình thuần khiết như trẻ con. Cô có sở thích ăn bánh ngọt và được Chân Hoàn yêu thương. Vì nghe lén chuyện của Hoa Phi nên bị sát hại. Sự ra đi của nhân vật này khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Bên cạnh đó, nhiều khán giả đã vô cùng yêu thích với lối diễn tự nhiên của Đàm Tùng Vận.

Sau thành công của bộ phim, Đàm Tùng Vận được công ty chủ quản tích cực lăng - xê. Với lợi thế ngoại hình không tuổi, sở hữu gương mặt ngây thơ cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, cô liên tục góp mặt trong các dự án phim thuộc thể loại thanh xuân vườn trường và nổi tiếng với biệt danh ‘nữ thần thanh xuân’.

Ở độ tuổi ngoài 30, Đàm Tùng Vận vẫn tự tin đóng các vai nữ sinh cấp ba nhờ gương mặt tròn, vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu. Các tác phẩm làm nên tên tuổi của Đàm Tùng Vận phải kể đến: Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta,… Gần đây nhất là dự án Em Đẹp Hơn Ánh Sao vừa đóng máy.