Có khả năng 'gánh phim' tốt, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn bị một sao nam từ chối hợp tác vì nguyên nhân

Sao quốc tế 28/09/2023 07:15

Đàm Tùng Vận vốn nổi tiếng là tiểu hoa có khả năng diễn xuất và gánh phim cực tố, nhưng nữ diễn viên vẫn bị một nam đồng nghiệp từ chối hợp tác.

Sau khi đóng máy Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Đàm Tùng Vận tiếp xúc dự án cổ trang mới là Thục Cẩm Nhân Gia. Bộ phim này đánh dấu sự trở lại của nàng tiểu hoa với thể loại cổ trang sau hơn 2 năm đóng hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề nam chính lại gặp phải nhiều rắc rối. 

Ban đầu, đoàn phim đã mời Trương Bân Bân đến thử vai nam chính. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc về vấn đề phiên vị thì nam diễn viên thẳng thắn từ chối. Cuối cùng, nam chính của Thục Cẩm Nhân Gia thuộc về Trịnh Nghiệp Thành. 

 Có khả năng 'gánh phim' tốt, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn bị một sao nam từ chối hợp tác vì nguyên nhân - Ảnh 1

Cư dân mạng có phản ứng khá tốt với màn hợp tác này của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành. Nhiều người cho rằng nam diễn viên xứng đáng có một cơ hội tốt hơn sau bị liên lụy bởi scandal của Viên Băng Nghiên. Được biết trước đó phim của Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên là Chúc Khanh Hảo đã bị gỡ vĩnh viễn vì nữ chính trốn thuế. 

Đàm Tùng Vận được mệnh danh là Nữ thần thanh xuân của màn ảnh Hoa ngữ vì gắn liền với hình tượng học sinh trẻ trung, đáng yêu. Gần đây, nàng tiểu hoa thừa nhận mình đã quá già để đóng những vai diễn đó và đang nỗ lực tìm kiếm những kịch bản phim ấn tượng hơn. 

Có khả năng 'gánh phim' tốt, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn bị một sao nam từ chối hợp tác vì nguyên nhân - Ảnh 2

Các tác phẩm làm nên tên tuổi của Đàm Tùng Vận phải kể đến: Hướng gió mà đi, Quy lộ, Lấy danh nghĩa người nhà, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta... Tuy nhiên, cũng vì bao năm mãi ở một dạng vai khiến hình ảnh của cô bị đóng khung.

Sắp tới, sau thành công của Quy lộ (Đường về nhà), Đàm Tùng Vận chuẩn bị trở lại với tác phẩm Em đẹp hơn cả ánh sao. Bộ phim xoay quanh tình yêu và hành trình trưởng thành của Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) và Hàn Đình (Hứa Khải) hứa hẹn là một món ăn tinh thần mới hấp dẫn dành cho mọt phim Trung.

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Trong dàn tiểu hoa thuộc lứa 90 hiện nay, Đàm Tùng Vận được tính là người có "thâm niên" trong nghề.

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