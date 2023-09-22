Đàm Tùng Vận bị các sao nam 'than phiền' điều này mỗi khi diễn cảnh hôn

Sao quốc tế 22/09/2023 14:08

Trong dàn tiểu hoa thuộc lứa 90 hiện nay, Đàm Tùng Vận được tính là người có "thâm niên" trong nghề.

Bước sang tuổi 33 nhưng Đàm Tùng Vận đã sở hữu trong tay gần hai chục năm với nhiều tác phẩm, vai diễn nổi bật, kinh nghiệm diễn tương đối phong phú. Sự kính nghiệp của Đàm Tùng Vận là điều không cần bàn cãi, chính người trong giới, những đồng nghiệp từng hợp tác chung với cô cũng đã lên tiếng công nhận.

Tuy nhiên, "tật xấu" mỗi khi đóng cảnh hôn của "nữ thần thanh xuân" Đàm Tùng Vận lại bị các nam diễn viên than phiền không ít.

Đàm Tùng Vận bị các sao nam 'than phiền' điều này mỗi khi diễn cảnh hôn - Ảnh 1Đàm Tùng Vận bị các sao nam 'than phiền' điều này mỗi khi diễn cảnh hôn - Ảnh 2

 

Cụ thể, khi quay cảnh hôn cùng Tống Uy Long ở Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận lại đột nhiên bật cười, đỏ mặt tía tai, trông vô cùng ngượng ngùng.

Song Tống Uy Long quá cao, mà nữ diễn viên lại có chiều cao hơi khiêm tốn, để cảnh quay trở nên thẩm mỹ, đẹp mắt hơn, mỹ nhân họ Đàm luôn phải kiễng lên khi quay cảnh hôn, tới nỗi tê cả chân, thế nhưng lúc thực sự quay, cô nàng vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng, do đó phải quay lại khá nhiều lần.

Đàm Tùng Vận bị các sao nam 'than phiền' điều này mỗi khi diễn cảnh hôn - Ảnh 3Đàm Tùng Vận bị các sao nam 'than phiền' điều này mỗi khi diễn cảnh hôn - Ảnh 4

 

Đối với Nhậm Gia Luân cũng tương tự, nam diễn viên cũng từng chia sẻ rằng Đàm Tùng Vận rất xấu hổ mỗi khi tới cảnh hôn.

Hai ngôi sao từng nên duyên trong siêu phẩm cổ trang Cẩm Y Chi Hạ. Xuyên suốt 55 tập phim, cảnh hôn của bộ đôi nam nữ chính chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó trích đoạn hai người ngồi trên nóc nhà "thân mật" được khán giả đánh giá ấn tượng nhất. Vì chỉ là một cái chạm môi nhẹ, sau đó đạo diễn mượn góc quay, nên không ít người đã từng nghi ngờ Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân sử dụng diễn viên đóng thế. 

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