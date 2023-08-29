Là diễn viên hạng A, Đàm Tùng Vận vẫn ăn mặc giản dị, ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong đám cưới của bạn thân ngoài ngành

Sao quốc tế 29/08/2023 16:29

Đàm Tùng Vận bật khóc trong hôn lễ bạn thân, nhan sắc qua cam thường ngay lập tức gây sốt.

Vào hôm 27/8, nữ diễn viên Đàm Tùng Vận đã tới dự hôn lễ của bạn thân ở 1 trung tâm tiệc cưới. Mỹ nhân hạng A diện trang phục giản dị, ghi điểm bằng tính cách thân thiện khi nhiệt tình chụp hình cùng người thân cô dâu, chú rể.

Là diễn viên hạng A, Đàm Tùng Vận vẫn ăn mặc giản dị, ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong đám cưới của bạn thân ngoài ngành - Ảnh 1

Được biết đây là đám cưới của người bạn từ nhỏ của Đàm Tùng Vận, trong suốt quá trình diễn hôn lễ, nữ diễn viên ngồi ở hàng ghế đầu cực kỳ chăm chú theo dõi buổi lễ, thỉnh thoảng lại đưa điện thoại lên quay lại một số khoảnh khắc đẹp của cô dâu chú rể.

Khi lên sân khấu chúc phúc cho bạn, Đàm Tùng Vận không kìm được nước mắt ôm chặt lấy cô dâu, cũng không quên nhắn nhủ với chú rể phải đối xử thật tốt với cô dâu.

Là diễn viên hạng A, Đàm Tùng Vận vẫn ăn mặc giản dị, ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong đám cưới của bạn thân ngoài ngành - Ảnh 2

Là diễn viên hạng A, Đàm Tùng Vận vẫn ăn mặc giản dị, ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong đám cưới của bạn thân ngoài ngành - Ảnh 3

Ngay sau đám cưới, nhan sắc nữ thần phim học đường qua cam thường đã trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong ảnh chưa qua chỉnh sửa, nữ diễn viên sinh năm 1990 nhận về nhiều lời khen ngợi từ công chúng nhờ visual ngọt ngào, trẻ trung hơn hẳn so với tuổi 33. 

Nữ diễn viên lộ khuôn mặt tròn trịa trong clip được ghi lại bằng cam thường. Tuy nhiên, khán giả nhận xét rằng, gương mặt bầu bĩnh dễ thương không chỉ giúp Đàm Tùng Vận hack tuổi mà còn tạo ra nét cuốn hút cho cô nàng. 

Là diễn viên hạng A, Đàm Tùng Vận vẫn ăn mặc giản dị, ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong đám cưới của bạn thân ngoài ngành - Ảnh 4Là diễn viên hạng A, Đàm Tùng Vận vẫn ăn mặc giản dị, ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong đám cưới của bạn thân ngoài ngành - Ảnh 5Là diễn viên hạng A, Đàm Tùng Vận vẫn ăn mặc giản dị, ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong đám cưới của bạn thân ngoài ngành - Ảnh 6

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, gia nhập làng giải trí từ năm 2005. Năm 2019, cô được tạp chí Forbes Trung Quốc đưa vào danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng tại nước này.

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