Đàm Tùng Vận khiến khán giả phải đặt dấu hỏi về thái độ làm việc, bị chê lười biếng vì quá 'an phận'

Theo đó, phòng làm việc của Đàm Tùng Vận vừa đưa ra thông báo chính thức về lịch trình trong tháng 8 của nữ diễn viên. Cô nàng chỉ có duy nhất một hoạt động tham gia sự kiện của nhãn hàng diễn ra vào ngày 12/8 sắp tới. Ngoài ra các sự kiện khác có sự góp mặt của nữ diễn viên cũng sẽ được tiếp tục cập nhật thông qua phòng làm việc.

Trong tháng 7 vừa qua, Đàm Tùng Vận cũng từng gây không ít tranh cãi khi chỉ có một hoạt động thương vụ hợp tác cùng nhãn hàng, bên cạnh đó, cô nàng cũng không xuất hiện tại các sự kiện lớn hay có lịch ghi hình như các diễn viên khác. Trong khi đồng nghiệp bận rộn với hàng loạt những lịch trình từ ghi hình tới tham gia quảng cáo cho thương hiệu thì Đàm Tùng Vận lại khá "an phận", không đi theo con đường tìm kiếm lưu lượng. Điều này khiến fan hâm mộ của cô nàng vô cùng tiếc nuối khi thần tượng quá ít xuất hiện.

Đàm Tùng Vận vào nghề từ năm 2005 nhưng chỉ được giao những vai phụ. Lý do là gương mặt của nữ diễn viên trẻ con, non nớt nên khó lựa chọn nhiều dạng vai. Sau 7 năm miệt mài nỗ lực, cô mới được khán giả nhớ mặt. Vai diễn đầu tiên giúp cô nổi tiếng chính là nhân vật Phương Thuần Ý trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Năm 2016, Đàm Tùng Vận gây sốt toàn châu Á nhờ bộ phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Năm 2020, cô tiếp tục chinh phục khán giả với dự án Cẩm y chi hạ và Lấy danh nghĩa người nhà.

Hiện tại, cô đang tỏa sáng nhờ dự án Quy lộ (Đường về nhà), dự án truyền hình gây sốt trong năm 2023 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.